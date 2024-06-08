Замки и острова: 5 любимых мест, где любит проводить летние каникулы королевская семья (фото)

Король Великобритании и младшие члены королевской семьи посещают разные страны мира, в том числе и экзотические. Однако на протяжении многих десятилетий королевским фаворит является замок Балморал.

Британская королевская семья — настоящие любители элитного отдыха. Монарх и его родственники путешествуют по всему миру, но есть места, которые считаются любимыми для многих членов королевской семьи, сообщает Мirror.

Покойная королева Елизавета была известна как самый путешествовавший монарх в истории: за свою жизнь она посетила 110 стран. Нынешний король Чарльз ІІІ пока не может сравниться со своей матерью: он посетил как минимум 44 из 53 стран Содружества, а также многие другие места. Младшие члены королевской семьи также много путешествуют. Но куда монарх и его родственники, когда хотят немного расслабиться и отдохнуть наедине? От суровой красоты Шотландии до солнечных пляжей Карибского моря — вот места, куда члены королевской семьи отправляются на летние каникулы.

Остров Мюстик

Побережье острова Мюстик Фото: Википедия

Любимое место отдыха Кембриджей – роскошный карибский остров Мюстик. Сообщается, что Кейт Миддлтон отдыхала там со своей семьей еще до того, как связала себя узами брака с принцем Уильямом. Известно, что пара посещала там гламурные вечеринки вместе со звездами, такими как Мик Джаггер. На самом деле, герцогиня Кембриджская настолько любит этот район, что даже выбрала Мюстик в качестве живописного фона для официального портрета на день рождения принца Джорджа в 2019 году.

Но Кембриджцы не первые Виндзоры, которые полюбили этот остров, где папарацци запрещены. Принцесса Маргарет когда-то владела виллой Les Jolies Eaux, расположенной над пляжем Макарони. Эта историческая королевская резиденция теперь доступна для частной аренды.

Острова Силли

Пляж на острове Треско Фото: Википедия

В 2021 году герцог и герцогиня Кембриджские взяли своих троих детей на отдых на острова Силли, живописный архипелаг недалеко от Корнуолла. Но это был не первый их визит. В прошлом году им понравилось пребывание в Dolphin House, причудливом каменном коттедже на острове Треско с потрясающим видом на море. Окружающая среда, свободная от автомобилей, спокойные пейзажи и спокойный ритм жизни на островах делают его идеальным местом для качественного семейного и активного отдыха, такого как велосипедные прогулки, которые, как известно, любят члены королевской семьи.

Греческий остров Корфу

Залив св. Георгия на северо-западе острова Корфу Фото: Википедия

Король Чарльз и герцогиня Корнуольская не один раз посещали греческий остров Корфу. Это место — солнечный рай посреди Ионического моря, известным своими невероятными пейзажами, яркими тавернами и обширными оливковыми рощами. В 2017 году королевская чета была замечена наслаждающейся отдыхом от королевских обязанностей на гламурной суперяхте в одной из красивых бухт острова.

Но Корфу — это не просто место отдыха для короля Чарльза, он также имеет сентиментальную ценность. Остров является родиной его отца, принца Филиппа, который родился здесь в 1921 году.

Дельта Окаванго, Ботсвана

Дельта реки Окаванго в Ботсване Фото: simasafari.com

Считается, что на их третьем свидании принц Гарри увез Меган Маркл в Ботсвану, в частности в дельту Окаванго. В своем помолвочном интервью Гарри признался: "Мы ночевали под звездами. Мы были действительно одни, и для меня было крайне важно убедиться, что у нас есть шанс узнать друг друга ".

Влюбленные тогда остановились в "Мено А ​​Квена" в национальном парке Макгадикгади — потрясающем природном пространстве площадью 3900 кв. км, где обитают бегемоты, слоны, антилопы гну, зебры и другие дикие животные. Сам этот лагерь известен своим деревенским, но элегантным декором, создающим неподвластную времени обстановку, идеальную для романтического отдыха.

Королевский фаворит — замок Балморал

Замок Балморал Фото: Википедия

Замок в поместье Балморал существует с 14 века, хотя он не был широко известен до 1852 года, когда Виктория и принц Альберт купили его после того, как влюбились в шотландскую сельскую местность.

Каждое лето королева Елизавета ІІ уезжала в свое любимое поместье Балморал в Шотландском Хайленде, где ее часто фотографировали за рулем своего Range Rover или во время прогулок верхом на лошадях. Поместье может похвастаться потрясающим разнообразием пейзажей, включая горы, леса, долины, озера и сады. Королевская семья традиционно посещает замок в августе, когда самые младшие члены семьи находятся на каникулах в школе или колледже. Хотя Балморал остается частной резиденцией Виндзоров, публика может посещать его с апреля по июль, имея возможность забронировать коттеджи на территории.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл могут появиться в Балморале. Пара может посетить Шотландию, где королевская семья проводит летние каникулы.