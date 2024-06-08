Замки та острови: 5 улюблених місць, де любить проводити літні канікули королівська сім'я (фото)

Король Великої Британії та молодші члени королівської сім'ї відвідують різні країни світу, зокрема й екзотичні. Однак упродовж багатьох десятиліть королівським фаворитом є замок Балморал.

Британська королівська сім'я — справжні любителі елітного відпочинку. Монарх і його родичі подорожують усім світом, але є місця, які вважаються улюбленими для багатьох членів королівської сім'ї, повідомляє Мirror.

Покійна королева Єлизавета була відома як найбільш подорожуючий монарх в історії: за своє життя вона відвідала 110 країн. Нинішній король Чарльз ІІІ поки не може зрівнятися зі своєю матір'ю: він відвідав щонайменше 44 з 53 країн Співдружності, а також багато інших місць. Молодші члени королівської сім'ї також багато подорожують. Але куди монарх і його родичі, коли хочуть трохи розслабитися і відпочити наодинці? Від суворої краси Шотландії до сонячних пляжів Карибського моря — ось місця, куди члени королівської сім'ї вирушають на літні канікули.

Острів Мюстік

Узбережжя острова Мюстік Фото: Вiкiпедiя

Улюблене місце відпочинку Кембриджів — розкішний карибський острів Мюстік. Повідомляється, що Кейт Міддлтон відпочивала там зі своєю сім'єю ще до того, як пов'язала себе узами шлюбу з принцом Вільямом. Відомо, що пара відвідувала там гламурні вечірки разом із зірками, такими як Мік Джаггер. Насправді герцогиня Кембриджська настільки любить цей район, що навіть вибрала Мюстік як мальовниче тло для офіційного портрета на день народження принца Джорджа 2019 року.

Але Кембриджці не перші Віндзори, які полюбили цей острів, де папараці заборонені. Принцеса Маргарет колись володіла віллою Les Jolies Eaux, розташованою над пляжем Макароні. Ця історична королівська резиденція тепер доступна для приватної оренди.

Острови Сіллі

Пляж на острові Треско Фото: Вiкiпедiя

2021 року герцог і герцогиня Кембриджські взяли своїх трьох дітей на відпочинок на острови Сіллі, мальовничий архіпелаг недалеко від Корнуолла. Але це був не перший їхній візит. Минулого року їм сподобалося перебування в Dolphin House, химерному кам'яному котеджі на острові Треско з приголомшливим видом на море. Навколишнє середовище, вільне від автомобілів, спокійні краєвиди і спокійний ритм життя на островах роблять його ідеальним місцем для якісного сімейного та активного відпочинку, такого як велосипедні прогулянки, які, як відомо, люблять члени королівської сім'ї.

Грецький острів Корфу

Затока св. Георгія на північному заході острова Корфу. Георгія на північному заході острова Корфу Фото: Вiкiпедiя

Король Чарльз і герцогиня Корнуольська не один раз відвідували грецький острів Корфу. Це місце — сонячний рай посеред Іонічного моря, відомий своїми неймовірними краєвидами, яскравими тавернами і великими оливковими гаями. У 2017 році королівське подружжя помітили, як воно насолоджувалося відпочинком від королівських обов'язків на гламурній суперяхті в одній з красивих бухт острова.

Але Корфу — це не просто місце відпочинку для короля Чарльза, він також має сентиментальну цінність. Острів є батьківщиною його батька, принца Філіпа, який народився тут 1921 року.

Дельта Окаванго, Ботсвана

Дельта річки Окаванго в Ботсвані Фото: simasafari.com

Вважається, що на їхньому третьому побаченні принц Гаррі відвіз Меган Маркл у Ботсвану, зокрема в дельту Окаванго. У своєму інтерв'ю для заручин Гаррі зізнався: "Ми ночували під зірками. Ми були справді самі, і для мене було вкрай важливо переконатися, що в нас є шанс пізнати одне одного".

Закохані тоді зупинилися в "Мено А Квена" в національному парку Макгадікгаді — приголомшливому природному просторі площею 3900 кв. км, де мешкають бегемоти, слони, антилопи гну, зебри та інші дикі тварини. Сам цей табір відомий своїм сільським, але елегантним декором, що створює непідвладну часу обстановку, ідеальну для романтичного відпочинку.

Королівський фаворит — замок Балморал

Замок Балморал Фото: Вiкiпедiя

Замок у маєтку Балморал існує з 14 століття, хоча він не був широко відомим до 1852 року, коли Вікторія і принц Альберт купили його після того, як закохалися в шотландську сільську місцевість.

Щоліта королева Єлизавета ІІ від'їжджала у свій улюблений маєток Балморал у Шотландському Хайленді, де її часто фотографували за кермом свого Range Rover або під час прогулянок верхи на конях. Маєток може похвалитися приголомшливою різноманітністю пейзажів, включно з горами, лісами, долинами, озерами і садами. Королівська сім'я традиційно відвідує замок у серпні, коли наймолодші члени сім'ї перебувають на канікулах у школі або коледжі. Хоча Балморал залишається приватною резиденцією Віндзорів, публіка може відвідувати його з квітня по липень, маючи можливість забронювати котеджі на території.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть з'явитися в Балморалі. Пара може відвідати Шотландію, де королівська сім'я проводить літні канікули.