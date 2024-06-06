Бритни Спирс воссоединилась с бывшим женихом в Лас-Вегасе

Певица вместе с братом отправилась в гости к Джейсону Трэвику, которій живет в Лас-Вегасе.

42-летняя американская певица Бритни Спирс продолжает подогревать интерес публики к своей личной жизни. Сначала она после развода с Сэмом Асгари закрутила роман с парнем с криминальным прошлым Полом Солизом, а теперь ее заметили в компании бывшего жениха Джейсона Трэвика, с которым воссоединилась с бывшим женихом Джейсоном Трэвиком во время поездки в Лас-Вегас. Пару сопровождал брат Бритни Брайан, пишет TMZ.

По информации таблоида, брат и сестра Спирс все еще близки с Джейсоном, который проживает в Лас-Вегасе, и сказали ему, что приедут и хотят его увидеть.

Троица провела время в Resorts World Las Vegas во время одной из своих тусовок. При этом инсайдеры утверждают, что между Бритни и Джейсоном нет никакого романа.

Трэвик около года был соопекуном Бритни вместе с ее отцом Фото: Getty

Трэвик в свое время был агентом певицы. Они начали встречаться в мае 2010 года, после чего прекратились и их профессиональные отношения. В 2011 году Бритни и Джейсон обручились, но в январе 2013 года расстались и расторгли помолвку. С 2012 года Трэвик был соопекуном Бритни наряду с ее отцом, однако сложил эти обязанности после разрыва.

Несмотря на раскол, бывшие партнеры, по данным издания, остались друзьями.

Журналисты отмечают, что люди, близкие как к Бритни, так и к Джейсону, "осторожно оптимистичны" по поводу их нового романтического воссоединения в будущем, но на данный момент об этом речи не идет.

Возвращение Бритни в Вегас произошло через пять лет после того, как она отменила свою вторую резиденцию "Бритни: Доминирование" за месяц до до начала в 2019 году. Ее первая резиденция "Бритни: Часть меня" длилась четыре года с 2013 по 2017 год.

Артистка признавалась, что за четыре года резидентуры опекуны ей разрешили выходить на улицу только дважды, запрещали пить кофе, чай и посещать спа-салон.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс на фоне слухов о проблемах с психикой показала себя обнаженную и призналась, что ее нервная система сильно страдает.