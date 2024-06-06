"Я счастливая мама": Ирина Горовая выдала замуж свою дочь и поделилась снимками свадьбы (фото)

Известная мама поздравила Наташу с новым статусом. В комментариях поклонники Ирины Горовой написали много теплых поздравлений молодоженам.

Продюсер Proud to be Ukrainian Ирина Горовая выдала свою 26-летнюю дочь Наталью замуж и поделилась в Instagram с поклонниками свадебными фотографиями.

Счастливая мама подтвердила радостное событие в семье. Ирина официально сообщила, что ее дочь сыграла свадьбу со своим возлюбленным Амиром. Горовая опубликовала первые фото одного из самых главных событий в жизни ее дочери.

Наталья для бракосочетания выбрала длинное белое атласное платье без рукавов. От традиционной фаты невеста отказалась. Ее супруг, похоже, отказался от строго костюма. Амир был одет в серые брюки и белую льняную рубашку. От громких празднований молодожены отказались и разделили этот торжественный день с самыми близкими и родными людьми. Горовая пожелала молодоженам семейного счастья и поблагодарила, что осчастливили ее таким радостным событием. "Поздравляю! Любите, наслаждайтесь жизнью, поддерживайте друг друга. Я невероятно счастливая мама", — написала продюсер.

Поклонники Ирины Горовой в комментариях поздравили ее с таким счастливым событием в семье и написали много теплых пожеланий молодоженам: "Говорят если мужчина и женщина похожи, то будет хорошая судьба и счастливая семья! Поздравляю молодоженов!", "Поздравляем! Будьте очень счастливы и такие же вдохновлены друг другом всю вашу будущую и очень красивую жизнь!", "Поздравляю! Здоровья и долголетие вашей семье. Теперь Вы не только мама, но и теща (молодая и креативная)", "Какие красивые! Счастья и безумной любви!".

Ранее, Фокус писал о том, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая стала жертвой мошенников. Экс-супруга украинского шоумена рассказала, что от ее имени занимались мошенничеством.