Оплатит папа: где будет учиться единственная биологическая дочь Тома Круза (фото)

Отношения американского актера и его совершеннолетней наследницы очень напряженные. Они не общаются более 10 лет.

Стало известно, где будет учиться единственная биологическая дочь Тома Круза Сури. Об этом пишет Daily Mail.

В TikTok появилось видео, которое, судя по всему, снимали друзья дочери голливудского актера. В ролике 18-летняя Сури позировала в ярком свитшоте с названием университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

Учебное заведение расположено в штате Пенсильвания, США. Вероятно, наследница Тома Круза и Кэти Холмс будет изучать дизайн.

"Она очень умная и она превращается в мудрую молодую женщину. У нее есть группа близких друзей и она точно знает, откуда происходит", — считает инсайдер издания.

Сури Круз Фото: скріншот

По словам источника, мама Сури очень гордится ею.

"Кэти очень гордится ею, но также очень беспокоится", — добавил инсайдер.

Тем временем Том Круз, который более 10 лет не участвует в жизни дочери, должен оплатить ее обучение.

Голливудский актер и Кэти Холмс развелись в 2012 году. С тех пор единственная биологическая наследница Круза все больше отдаляется от него. Том даже не посетил 18-летие Сури весной 2024 года. Звездный отец платит алименты, однако не принимает участия в жизни Сури.

"Том чувствует себя виноватым в том, что пропустил такую часть ее жизни, но настаивает на том, что он не полностью исключил Сури из своей жизни", — рассказывал источник.

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

Кроме Сури, у Тома Круза есть приемные дети от брака с Николь Кидман. С ними американский актер гораздо лучше общается.

Напомним, Том Круз хочет примириться с биологической дочерью.

Также Фокус писал об истории скандального развода Тома Круза и Кэти Холмс.