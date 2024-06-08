Оплатить тато: де навчатиметься єдина біологічна донька Тома Круза (фото)
Стосунки американського актора та його повнолітньої спадкоємиці дуже напружені. Вони не спілкуються понад 10 років.
Стало відомо, де навчатиметься єдина біологічна донька Тома Круза Сурі. Про це пише Daily Mail.
У TikTok з'явилося відео, яке, судячи з усього, знімали друзі доньки голлівудського актора. У ролику 18-річна Сурі позувала в яскравому світшоті з назвою університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі.
Навчальний заклад розташований у штаті Пенсільванія, США. Ймовірно, спадкоємиця Тома Круза та Кеті Голмс опановуватиме дизайн.
"Вона дуже розумна і вона перетворюється на мудру молоду жінку. У неї є група близьких друзів і вона точно знає, звідки походить", — вважає інсайдер видання.
За словами джерела, мама Сурі дуже пишається нею.
"Кеті дуже пишається нею, але також дуже турбується", — додав інсайдер.
Тим часом Том Круз, який понад 10 років не бере участі в житті доньки, повинен оплатити її навчання.
Голлівудський актор та Кеті Голмс розлучилися у 2012 році. З тих пір єдина біологічна спадкоємиця Круза все більше віддаляється від нього. Том навіть не відвідав 18-річчя Сурі навесні 2024 року. Зірковий батько платить аліменти, проте не бере участі в житті Сурі.
"Том відчуває себе винним у тому, що пропустив таку частину її життя, але наполягає на тому, що він не повністю виключив Сурі зі свого життя", — розповідало джерело.
Окрім Сурі, у Тома Круза є прийомні діти від шлюбу з Ніколь Кідман. З ними американський актор набагато краще спілкується.
Нагадаємо, Том Круз хоче примиритися з біологічною донькою.
Також Фокус писав про історію скандального розлучення Тома Круза та Кеті Голмс.