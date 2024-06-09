Стиль жизни
9 июня 2024 года: Кириллов день — что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
1455
Сегодня нельзя ссориться и носить черную одежду. Если утром много росы — к хорошему урожаю.
Что случилось 9 июня?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Кирилла, патриарха Александрийского. Он управлял церковью 32 года, всеми силами защищал христианскую веру и боролся с еретиками и иудеями. Также Кирилл написал Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям и апологию в защиту христианства.
Также 9 июня — Международный день друзей.
Что нельзя делать 9 июня:
- ссориться;
- носить черную одежду;
- делиться планами.
Народные приметы и поверья:
- утром много росы — к хорошему урожаю;
- вороны раскричались — ждите дождь;
- муравьи стали активными — к хорошей погоде;
- звездная ночь — хорошо уродят грибы.
День ангела празднуют:
Кирилл, Александр, Иван, Алексей, Марианна, Мария.
Родились 9 июня:
- 1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" и др. премий.
- 1981 — Натали Портман (урожд. Натали Хершлаг), израильско-американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и др. наград.
Также в этот день:
- 1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;
- 1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;
- 1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;
- 2009 год — украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2024 года