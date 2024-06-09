9 червня 2024 року: Кирилів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і носити чорний одяг. Якщо вранці багато роси — до гарного врожаю.

Що сталося 9 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, патріарха Олександрійського. Він керував церквою 32 роки, усіма силами захищав християнську віру і боровся з єретиками та іудеями. Також Кирило написав Тлумачення на Євангелія від Луки, від Іоанна, Послання апостола Павла до Коринтян і Євреїв та апологію на захист християнства.

Також 9 червня — Міжнародний день друзів.

Що не можна робити 9 червня:

сваритися;

носити чорний одяг;

ділитися планами.

Народні прикмети та повір'я:

вранці багато роси — до гарного врожаю;

ворони розкричалися — чекайте на дощ;

мурахи стали активними — до гарної погоди;

зоряна ніч — добре спотворять гриби.

День ангела святкують:

Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.

Народилися 9 червня:

1963 — Джонні Депп, американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" та ін. премій.

1981 — Наталі Портман (уродженка Наталі Хершлаг), ізраїльсько-американська акторка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та ін. нагород.

Також цього дня:

1786 рік — у Нью-Йорку вперше надходить у продаж морозиво;

1934 рік — на екранах уперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1988 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановлює світовий рекорд — 6,05 м;

2009 рік — українська прем'єра і кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

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