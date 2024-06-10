В дерзком платье и гордом одиночестве: Дженнифер Лопес посетила ресторан в стильном наряде

Джей Ло приехала в ресторан одна и, быстро пройдя мимо папарацци, скрылась за дверью. Она выглядела не особо веселой.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес больше не скрывает, что в ее браке с Беном Аффлеком возник очень глубокий кризис. Она стала больше времени посвящать детям, а на светские мероприятия и в люди стабильно приходит в гордом одиночестве. Не стал исключением и ужин в ресторане Giorgio Baldi на выходных в Санта-Монике, Калифорния, пишет Just Jared.

Для похода в ресторан Лопес выбрала длинное кремовое ажурное платье которое облегало ее фигуру с высоким разрезом сбоку и развевающимися рукавами. В качестве аксессуара артистка выбрала сумочку в тон наряду, а образ завершили такого же цвета босоножки на массивной платформе и каблуке и золотые серьги-кольца.

Волосы она расчесала на прямой пробор и собрала в низкий хвост, а макияж выбрала в традиционных тонах, подчеркнув черты лица.

Обыватели обратили внимание, что певица продолжает носить обручальное кольцо, в то время как ее супруг этот аксессуар в последнее время игнорирует.

С кем знаменитость встречалась в ресторане, история умалчивает.

Тем временем слухи о недалеком разводе пары становятся все громче. Более того, недавно особняк Беннифер, который они искали больше года и купили за $60 миллионов, выставлен на продажу.

Рассуждая о браке двух звезд, колумнистка Морин Каллахан пришла к выводу, что их союз был обречен с самого начала, и развод – это только вопрос времени, поскольку Лопес страдает от гордыни, а Аффлек очень эгоистичен и любит работать на публику, создавая имидж страдальца и несчастливого мужа.

В то же время друзья Дженнифер говорят, что она отчаянно пытается спасти свой брак и даже отменила 30-дневный тур, сославшись на то, что хочет побыть с семьей и друзьями.

Ранее Фокус писал, что на премьере научно-фантастического сериала "Атлас" в Мехико Лопес блистала в платье-халате с огромным разрезом. Журналисты уже назвали ее наряд "платьем мести".