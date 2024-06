Дженнифер Лопес проводит время с дочкой на фоне слухов о разводе (фото)

Джей Ло и Бен Аффлек за последние недели спровоцировали домыслы в сети о разводе пары после двух лет брака. Накануне артистка даже отменила долгожданный тур.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет с 16-летней дочерью Эммой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены взяла свою наследницу на местный фермерский рынок в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком и новостей об отмененном туре.

Джей Ло продемонстрировала стильный бежевый пиджак в клетку поверх черного топа и синих джинсов-клеш. Артистка показала обручальное кольцо и носила маленькую черную сумку Hermès Birkin, которая может стоить от 5 до 500 тысяч долларов. Волосы знаменитости были распущены.

Тем временем Эмма, которая использует местоимения они/их с 2022 года, была одета в ретро-футболку, посвященную фильму "Мой личный штат Айдахо" с покойным Ривером Фениксом и Киану Ривзом. Также дочь Дженнифер Лопес продемонстрировала яркую кепку и носила наушники.

Дженнифер Лопес с дочерью

Кроме Эммы, Джей Ло воспитывает сына Макса. Двое детей родились в союзе певицы и Марка Энтони, четырехкратного обладателя "Грэмми".

Накануне стало известно, что Дженнифер была "полностью грустной и опустошенной", чтобы объявить об отмене летнего тура "This is Me... Live: The Greatest Hits" с 30 выступлениями, чтобы взять "отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями" на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Также Фокус писал обо всем, что известно о вероятном разрыве Аффлека и Лопес.