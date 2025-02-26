Это несправедливо: Дженнифер Лопес отреагировала на смерть известного стилиста в 34 года

Хесус Герреро внезапно скончался 22 февраля, когда находился в рабочей поездке в Дубае вместе со своими знаменитыми клиентками.

Related video

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала большой пост в память о 34-летнем Хесусе Герреро, звездном стилисте, среди клиентов которого были Деми Мур, кайли Дженнер и многие другие знаменитости. Он скончался 22 февраля.

"Неудивительно, что твоя мать дала тебе имя Хесус. Ты был нежным, добрым и любящим, тихим и скромным, но таким сильным, и твое присутствие ощущалось с той минуты, как ты входил в любую комнату. Ты никогда не требовал внимания. Тебе никогда не нужно было издавать звук, чтобы тебя признали, твое сердце и твой талант делали это так же легко, как и твое мастерство", – пишет она.

Фото: Скриншот

По ее словам, его смерть стала для нее ударом.

"У меня были проблемы с тем, чтобы собраться с мыслями в последние несколько дней. По правде говоря, я все еще в шоке от того, что такая прекрасная молодая жизнь подошла к концу. Это кажется бессмысленным и несправедливым. Я знаю, что твоя семья убита горем, как и я, и все остальные, кто тебя знал. Твой дух перешел в следующую фазу за пределами этой жизни, но я знаю, что где бы ты ни был, там есть красота и свет. И красота и свет, которые ты оставила здесь, будут жить вечно. Покойся с миром, милый ангел…", – закончила она свою публикацию, поделившись черно-белым изображением Хесуса.

На момент смерти Герреро был в рабочей поездке в Дубай, где, среди прочего, делал прическу и Лопес. Дженнифер выступала на арене Coca-Cola в Дубае 18 февраля, а затем 20 февраля и 21 февраля на вечеринках Saadiyat Nights в Абу-Даби.

Стилист умер днем позже "внезапно и неожиданно", по словам его сестры Грис. Причина его смерти пока не озвучена.

Грис написала, что Хесус был сыном, братом, дядей, художником и "многим другим":

"Родившись и выросши в Хьюстоне, штат Техас, в семье иммигрантов, Иисус научился усердно работать и мечтал поднять свои дистилляты на вершину. К сожалению, его смерть наступила очень внезапно и неожиданно. В настоящее время его семья заботится о его личных вещах и жилье, чтобы вернуть его домой в Хьюстон".

Супермодель Кайли Дженнер предложила покрыть расходы на его похороны, а также свою "помощь и поддержку". Она тяжело восприняла смерть друга.

Смерть Хесуса стала ударом и для Кайли Дженнер Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес публично обратилась к своим детям.