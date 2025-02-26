Це несправедливо: Дженніфер Лопес відреагувала на смерть відомого стиліста у 34 роки

Хесус Герреро раптово помер 22 лютого, коли перебував у робочій поїздці в Дубаї разом зі своїми знаменитими клієнтками.

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55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес опублікувала великий пост на згадку про 34-річного Хесуса Герреро, зоряного стиліста, серед клієнтів якого були Демі Мур, Кайлі Дженнер і багато інших знаменитостей. Він помер 22 лютого.

"Не дивно, що твоя мати дала тобі ім'я Хесус. Ти був ніжним, добрим і люблячим, тихим і скромним, але таким сильним, і твоя присутність відчувалася від тієї хвилини, як ти входив у будь-яку кімнату. Ти ніколи не вимагав уваги. Тобі ніколи не потрібно було видавати звук, щоб тебе визнали, твоє серце і твій талант робили це так само легко, як і твоя майстерність", — пише вона.

Фото: Скриншот

За її словами, його смерть стала для неї ударом.

"У мене були проблеми з тим, щоб зібратися з думками в останні кілька днів. По правді кажучи, я все ще в шоці від того, що таке прекрасне молоде життя добігло кінця. Це здається безглуздим і несправедливим. Я знаю, що твоя сім'я вбита горем, як і я, і всі інші, хто тебе знав. Твій дух перейшов у наступну фазу за межами цього життя, але я знаю, що де б ти не був, там є краса і світло. І краса та світло, які ти залишила тут, житимуть вічно. Спочивай з миром, милий ангеле...", — закінчила вона свою публікацію, поділившись чорно-білим зображенням Хесуса.

На момент смерті Герреро був у робочій поїздці в Дубай, де, серед іншого, робив зачіску і Лопес. Дженніфер виступала на арені Coca-Cola в Дубаї 18 лютого, а потім 20 лютого і 21 лютого на вечірках Saadiyat Nights в Абу-Дабі.

Стиліст помер днем пізніше "раптово і несподівано", за словами його сестри Гріс. Причину його смерті поки не озвучено.

Гріс написала, що Хесус був сином, братом, дядьком, художником і "багатьом іншим":

"Народившись і вирісши в Х'юстоні, штат Техас, у сім'ї іммігрантів, Ісус навчився старанно працювати і мріяв підняти свої дистиляти на вершину. На жаль, його смерть настала дуже раптово і несподівано. Наразі його сім'я піклується про його особисті речі та житло, щоб повернути його додому в Х'юстон".

Супермодель Кайлі Дженнер запропонувала покрити витрати на його похорон, а також свою "допомогу і підтримку". Вона важко сприйняла смерть друга.

Смерть Хесуса стала ударом і для Кайлі Дженнер Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес публічно звернулася до своїх дітей.