Дженніфер Лопес проводить час з донькою на фоні чуток про розлучення (фото)

Джей Ло та Бен Аффлек за останні тижні спровокували домисли в мережі про розлучення пари після двох років шлюбу. Напередодні артистка навіть скасувала довгоочікуваний тур.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вийшла у світ з 16-річною донькою Еммою. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени взяла свою спадкоємицю на місцевий фермерський ринок у Лос-Анджелесі на фоні чуток про розлучення з Беном Аффлеком та новин про скасований тур.

Джей Ло продемонструвала стильний бежевий піджак у клітку поверх чорного топа та синіх джинсів-кльош. Артистка показала обручку і носила маленьку чорну сумку Hermès Birkin, яка може коштувати від 5 до 500 тисяч доларів. Волосся знаменитості було розпущене.

Тим часом Емма, яка використовує займенники вони/їх з 2022 року, була одягнена в ретро-футболку, присвячену фільму "Мій особистий штат Айдахо" з покійним Рівером Феніксом і Кіану Рівзом. Також донька Дженніфер Лопес продемонструвала яскраву кепку та носила навушники.

Дженніфер Лопес з донькою

Окрім Емми, Джей Ло виховує сина Макса. Двоє дітей народилися в союзі співачка та Марка Ентоні, чотириразового володаря "Греммі".

Напередодні стало відомо, що Дженніфер була "повністю сумною та спустошеною", щоб оголосити про скасування літнього туру "This is Me… Live: The Greatest Hits" з 30 виступами, щоб взяти "відпустку, аби побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями" на фоні чуток про розлучення з Беном Аффлеком.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бен Аффлек воззʼєднався з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Також Фокус писав про все, що відомо про ймовірний розрив Аффлека та Лопес.