"Вклала душу та серце": Дженніфер Лопес намагається врятувати шлюб

Зіркова пара одружилася у 2022 році. На початку 2000-х Джей Ло та Бен Аффлек уже зустрічалися, проте розійшлися перед весіллям.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес намагається врятувати шлюб з актором Беном Аффлеком, 51. Про це пише Daily Mail.

Деякі джерела повідомили, що оскароносний актор збирається розірвати їхній дворічний шлюб, "схаменувшись", що його рішення відновити їхній старий роман і одружитися з Джей Ло у Вегасі в липні 2022 року було просто породжено "гарячною мрією".

Інші джерела впевнені, що пара разом вирішує свої проблеми і продовжує сподіватися, що їхня історія кохання не закінчиться.

"Якщо мова йде лише про те, щоб попрацювати, тоді краще вірити, що [Лопес] все переверне", — зізнається один із друзів співачки.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Вона вклала своє серце і душу в історію кохання з Беном і не відмовиться від неї без бою. Наскільки я чую, там ще багато любові, тож має бути надія", — додав інсайдер.

Офіційно жодна зі сторін не коментує чутки про їхнє ймовірне розлучення.

Коли Джей Ло прямо запитали про це на пресконференції, вона різко відповіла репортеру: "Ви це знаєте краще".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

За даними TMZ, Аффлек живе окремо від Лопес уже кілька тижнів. Бен переїхав з особняка в Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів, який подружжя придбало 2023 року, в орендований будинок у Брентвуді.

Нагадаємо, як Дженніфер Лопес підписана в телефоні чоловіка.

Також Фокус писав про охоронницю Дженніфер Лопес.