У зухвалій сукні та гордій самоті: Дженніфер Лопес відвідала ресторан у стильному вбранні

Джей Ло приїхала в ресторан одна і, швидко пройшовши повз папараці, зникла за дверима. Вона виглядала не особливо веселою.

54-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес більше не приховує, що в її шлюбі з Беном Аффлеком виникла дуже глибока криза. Вона стала більше часу присвячувати дітям, а на світські заходи і в люди стабільно приходить у гордій самоті. Не стала винятком і вечеря в ресторані Giorgio Baldi на вихідних у Санта-Моніці, Каліфорнія, пише Just Jared.

Для походу в ресторан Лопес вибрала довгу кремову ажурну сукню котра облягала її фігуру з високим розрізом збоку і рукавами, що розвіваються. Як аксесуар артистка вибрала сумочку в тон вбранню, а образ завершили такого ж кольору босоніжки на масивній платформі та підборах і золоті сережки-кільця.

Волосся вона розчесала на прямий проділ і зібрала в низький хвіст, а макіяж вибрала в традиційних тонах, підкресливши риси обличчя.

Обивателі звернули увагу, що співачка продовжує носити обручку, тоді як її чоловік цей аксесуар останнім часом ігнорує.

З ким знаменитість зустрічалася в ресторані, історія замовчує.

Тим часом чутки про недалеке розлучення пари стають дедалі гучнішими. Ба більше, нещодавно особняк Бенніфер, який вони шукали понад рік і купили за $60 мільйонів, виставлено на продаж.

Розмірковуючи про шлюб двох зірок, колумністка Морін Каллахан дійшла висновку, що їхній союз був приреченим від самого початку, і розлучення — це тільки питання часу, оскільки Лопес страждає від гордині, а Аффлек дуже егоїстичний і любить працювати на публіку, створюючи імідж страждальця і нещасливого чоловіка.

Водночас друзі Дженніфер кажуть, що вона відчайдушно намагається врятувати свій шлюб і навіть скасувала 30-денний тур, пославшись на те, що хоче побути з сім'єю і друзями.

Раніше Фокус писав, що на прем'єрі науково-фантастичного серіалу "Атлас" у Мехіко Лопес блищала в сукні-халаті з величезним розрізом. Журналісти вже назвали її вбрання "сукнею помсти".