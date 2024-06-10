Идриса Эльбу заметили на редком свидании с женой (фото)

Звездная пара жената с 2019 года. Они довольно редко радуют своих фанатов совместными появлениями.

51-летний актер Идрис Эльба и его жена Сабрина Доур, 34, замечены на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета выходила из театра герцога Йоркского в Лондоне после просмотра выступления Тома Холланда в "Ромео и Джульетте".

Идрис выбрал для выхода с женой бледно-голубой джемпер, белые брюки чинос и черно-синие кроссовки. Актер дополнил летний образ стильными солнцезащитными очками, а его возлюбленная была замечена на заднем сиденье такси в бежевом плаще.

Сабрина и Идрис не единственные, кто поддержал Тома на спектакле Шекспира: его девушка Зендая также была замечена, когда она забирала своего парня из театра в столице Великобритании.

Идрис Эльба с женой

Звезда фильма "Три тысячи лет желаний" и канадская модель Сабрина Доур познакомились в 2017. Через два года пара поженилась.

Актер и канадская модель встречались два года, прежде чем связать себя узами брака в апреле 2019 года. Роскошную свадьбу влюбленные сыграли в Марракеше, Марокко, а празднование торжества растянулось на три дня. Девушка стала третьей женой звезды экрана.

Идрис Эльба с женой Фото: Getty Images

Напомним, Сабрина Доур вышла на публику в платье за 7 тысяч долларов.

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