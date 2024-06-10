Ідріса Ельбу помітили на рідкісному побаченні з дружиною (фото)

Зіркова пара одружена з 2019 року. Вони доволі рідко тішать своїх фанатів спільними появами.

51-річний актор Ідріс Ельба та його дружина Сабріна Доур, 34, помічені на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя виходило з театру герцога Йоркського в Лондоні після перегляду виступу Тома Холланда в "Ромео і Джульєтті".

Ідріс обрав для виходу з дружиною блідо-блакитний джемпер, білі штани чінос і чорно-сині кросівки. Актор доповнив літній образ стильними сонцезахисними окулярами, а його кохана була помічена на задньому сидінні таксі в бежевому плащі.

Сабріна та Ідріс не єдині, хто підтримав Тома на виставі Шекспіра: його дівчина Зендея також була помічена, коли вона забирала свого хлопця з театру у столиці Великої Британії.

Ідріс Ельба з дружиною

Зірка фільму "Три тисячі років бажань" та канадська модель Сабріна Доур познайомилися у 2017. Через два роки пара одружилася.

Актор та канадська модель зустрічалися два роки, перш ніж зв'язати себе шлюбом у квітні 2019 року. Розкішне весілля закохані зіграли в Марракеші, Марокко, а святкування урочистості розтяглося на три дні. Дівчина стала третьою дружиною зірки екрану.

Ідріс Ельба з дружиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сабріна Доур вийшла на публіку в сукні за 7 тисяч доларів.

Також Фокус писав про зйомку Ідріса Ельби для відомого бренду.