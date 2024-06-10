Дженнифер Лопес демонстрирует обручальное кольцо на фоне слухов о разводе (фото)

Джей Ло и Бен Аффлек после возобновления романа поженились в 2022 году. Впрочем, недавно в сети начали активно распространяться слухи о вероятном разрыве пары.

54-летнюю американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили с обручальным кольцом на фоне слухов о разводе с 51-летним Беном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка была одета в белую майку и брюки оттенка хаки со складками со средней посадкой и широкими штанинами. Джей Ло уложила свои длинные волосы в пучок и демонстрировала обручальное кольцо, держа в руках телефон.

Вместе с Дженнифер на публике появилась ее дочь от певца Марка Энтони. 16-летняя Эмма, которая использует гендерно нейтральные местоимения, надела джинсы с футболкой с изображениями и рубашкой на пуговицах поверх.

Толпа людей собралась вокруг суперзвезды, когда она с дочкой выходила с оживленной улицы.

Дженнифер Лопес с дочерью

Кроме Эммы, Лопес также воспитывает сына Макса.

Дженнифер Лопес с дочерью

Ее увидели на фоне заявлений, что они с Беном Аффлеком наняли риэлтора Сантьяго Арана из The Agency, чтобы продать свой особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, который они приобрели только в 2023 году.

Вероятный развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Сначала Page Six получили информацию о том, что актер очень жалеет о браке с Дженнифер Лопес, он "опомнился" и понимает, что их история идет к концу.

К тому же, артистка отменила свой долгожданный летний тур.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Также сообщалось, что пара уже давно живет отдельно и имеет много недоразумений. Впрочем, официально о планах развестись ни Джей Ло, ни Бен Аффлек не сообщали.

Напомним, Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер.

Также Фокус писал обо всем, что известно о вероятном разрыве Бена Аффлека и Джей Ло.