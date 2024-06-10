Дженніфер Лопес демонструє обручку на фоні чуток про розлучення (фото)

Джей Ло та Бен Аффлек після відновлення роману одружилися у 2022 році. Втім, нещодавно в мережі почали активно ширитися чутки про ймовірний розрив пари.

54-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили з обручкою на фоні чуток про розлучення з 51-річним Беном Аффлеком. Про це пише Daily Mail.

Артистка була одягнена в білу майку та штани відтінку хакі зі складками із середньою посадкою та широкими штанинами. Джей Ло уклала своє довге волосся в пучок та демонструвала обручку, тримаючи в руках телефон.

Разом з Дженніфер на публіці зʼявилася її донька від співака Марка Ентоні. 16-річна Емма, яка використовує гендерно нейтральні займенники, одягла джинси з футболкою із зображеннями та сорочкою на ґудзиках поверх.

Натовп людей зібрався навколо суперзірки, коли вона з донькою виходила зі жвавої вулиці.

Дженніфер Лопес з донькою

Окрім Емми, Лопес також виховує сина Макса.

Дженніфер Лопес з донькою

Її побачили на тлі заяв, що вони з Беном Аффлеком найняли ріелтора Сантьяго Арана з The Agency, щоб продати свій особняк у Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів, який вони придбали лише 2023 року.

Ймовірне розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Спочатку Page Six отримали інформацію про те, що актор дуже шкодує про шлюб з Дженніфер Лопес, він "схаменувся" та розуміє, що їхня історія йде до кінця.

До того ж, артистка скасувала свій довгоочікуваний літній тур.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Також повідомлялося, що пара вже давно живе окремо та має багато непорозумінь. Втім, офіційно про плани розлучитися ні Джей Ло, ні Бен Аффлек не повідомляли.

Нагадаємо, Бен Аффлек воззʼєднався з Дженніфер Гарнер.

Також Фокус писав про все, що відомо про ймовірний розрив Бена Аффлека та Джей Ло.