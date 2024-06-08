Дженніфер Лопес "намагається захистити себе": у чому причина

Артистка та її чоловік Бен Аффлек останні кілька тижнів активно підігрівають чутки про розлучення. Подружжя уклало шлюб лише у 2022 році.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес намагається захистити себе. Про це пише The Sun.

Артистка найняла команду з питань кризової комунікації, щоб зробити наступні кроки, оскільки вона планує розірвати свій дворічний шлюб з оскароносним актором Беном Аффлеком.

Після того, як інсайдер заявив, що "цілком очевидно, що розлучення пари неминуче", Джей Ло "вживає заходів, щоб захистити себе" від надмірної громадської уваги.

"Вона хотіла б врятувати ситуацію, але якщо не зможе, то пообіцяла принаймні вийти на перше місце", — розповіло джерело.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нещодавно співачка шокувала новинами, оголосивши, що скасувала свій тур This Is Me… Live.

"Дженніфер бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, сім'єю та близькими друзями", — розповіли представники знаменитості.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

За даними TMZ, актор живе окремо від дружини уже кілька тижнів. Аффлек переїхав з особняка в Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів, який подружжя придбало 2023 року, в орендований будинок у Брентвуді.

Втім, ходили чутки, що, ймовірно, сама Дженніфер Лопес запустила домисли в мережі про своє розлучення. Поки знаменитості офіційно не коментують ймовірний розрив, прихильникам доводиться дізнаватися інформацію лише від інсайдерів.

Нагадаємо, друзі Джей Ло звинуватили Бена Аффлека в егоїзмі.

Також Фокус писав про все, що відомо про ймовірне розлучення Аффлека та Лопес.