Дженнифер Лопес "пытается защитить себя": в чем причина

Артистка и ее муж Бен Аффлек последние несколько недель активно подогревают слухи о разводе. Супруги заключили брак только в 2022 году.

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес пытается защитить себя. Об этом пишет The Sun.

Артистка наняла команду по вопросам кризисной коммуникации, чтобы предпринять следующие шаги, поскольку она планирует расторгнуть свой двухлетний брак с оскароносным актером Беном Аффлеком.

После того, как инсайдер заявил, что "совершенно очевидно, что развод пары неизбежен", Джей Ло "принимает меры, чтобы оградить себя" от чрезмерного общественного внимания.

"Она хотела бы спасти ситуацию, но если не сможет, то пообещала по крайней мере выйти на первое место", — рассказал источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Недавно певица шокировала новостями, объявив, что отменила свой тур This Is Me... Live.

"Дженнифер берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями", — рассказали представители знаменитости.

По данным TMZ, актер живет отдельно от жены уже несколько недель. Аффлек переехал из особняка в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, который супруги приобрели в 2023 году, в арендованный дом в Брентвуде.

Впрочем, ходили слухи, что, вероятно, сама Дженнифер Лопес запустила домыслы в сети о своем разводе. Пока знаменитости официально не комментируют вероятный разрыв, поклонникам приходится узнавать информацию лишь от инсайдеров.

