Сжечь 1000 калорий: 3 самых эффективных способа похудеть без спорта

Чтобы похудеть, не обязательно проводить все время за тренировками, так как основой стройной фигуры является правильное питание и здоровый образ жизни. Станьте стройнее без спортзала, открыв для себя три простых способа легко сжечь 1000 калорий.

Похудение является большой проблемой для многих из нас, особенно летом, когда хочется покрасоваться стройной фигурой в купальнике и коротких шортах. Иногда в желании похудеть речь даже не о фигуре 90-60-90, а о комфорте, хорошем самочувствии и здоровье. Нужно ли для этого считать калории? К счастью, нет! Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов, вы можете этого добиться с помощью простых повседневных занятий. О том, сколько нужно двигаться чтобы сжечь 1000 калорий, пишет Fit For Fun.

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Как можно быстро похудеть без спорта? Есть способы сжечь до 1000 калорий, занимаясь тремя разными видами деятельности, без необходимости посещения тренажерного зала. Конечно, это не означает, что все это нужно выполнять за один раз. В примере речь пойдет о человеке весом 65 кг. Помните, что потребление калорий всегда зависит от нескольких факторов, таких как вес, возраст и уровень физической подготовки, поэтому информация о калорийности является ориентировочной.

Ходьба способствует похудению

Фото: Freepik

Пешая прогулка по живописным местам полезна и для душевного здоровья, и для фигуры. Чтобы сжечь 1000 калорий, требуется около 155 минут, так что соберите свой рюкзак и, открывая для себя красоту природы, сбрасывайте вес. Обычные пешие прогулки также могут быть эффективными в снижении веса, однако вы должны выделить себе 5 часов на сжигание 1000 калорий. Используйте перерывы в офисе или время после ужина, чтобы совершить длительную прогулку. Это улучшит кровообращение и одновременно пищеварение. Час каждый день – и к пятнице 1000 калорий уже растаяли!

Сбрасывайте килограммы на велосипеде

Фото: Freepik

Езда на велосипеде — отличный способ быстро сжечь калории. При среднем темпе 1000 калорий растают примерно за 100 минут. Идеально подходит для поездки на работу или длительной прогулки по парку или лесу на выходные.

Следите за питанием

Фото: Freepik

Уже ни для кого не секрет, что здоровое и сбалансированное питание – основа успешного похудения. Поэтому совмещайте занятия спортом с диетой, богатой питательными веществами, для достижения оптимальных результатов. Таким образом, вы сможете избежать жестких диет и одновременно похудеть. Жесткие диеты и ограничения — вовсе не про здоровое похудение, наоборот, важно потреблять достаточное количество питательных веществ, соблюдая при этом небольшой дефицит калорий.

Напомним, 9 эффективных способов похудеть этим летом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту