Виталий Козловский рассекретил, кто стал крестными родителями его сына (фото)

Виталий Козловский поделился фотографиями с Таинства крещения сына Оскара и рассказал, кто стал крестными родителями мальчика.

Певец Виталий Козловский, который в конце февраля 2024 года впервые стал отцом, покрестил своего первенца. Фотографиями с Таинства Крещения трехмесячного сына Оскара артист поделился у себя на странице в инстаграм.

"Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом родные люди и кайфуешь от каждого мгновения. 4 поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Спасибо Боже, что даришь такую возможность быть рядом", — подписал фотографии Виталий Козловский.

На фото можно увидеть, что семья Козловских для знаменательного события выбрала наряд белого цвета. На жене певца Юлии Бакуменко было надето белое вышитое платье ниже колена, белый платок и открытые босоножки в тон платья. Сам певец на Таинство крещения сына надел белые брюки и белую вышитую рубашку под белые кроссовки. Сын звездной пары Оскар также в знаменательный день был одет весь в белое.

На фото также можно увидеть маму Виталия Козловского, Татьяну, которая, очевидно, приехала специально на празднование, ведь уже более 25 лет она живет в Италии. Также на фото присутствуют и родные Юлии Бакуменко мама и бабушка.

Кроме этого, певец отметил и крестных родителей своего сына, которыми стали — жена украинского ведущего Анатолия Анатолича, пиарщица Юлия Бойко и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко.

Стоит отметить, что первенца Виталия Козловского окрестили еще в конце мая, однако семья некоторое время держала это в тайне. Родился мальчик 25 февраля 2024 года. Однако длительное время Виталий и Юлия держали эту информацию в тайне. Сама же пара много лет вместе, однако о своих отношениях певец публично никогда не рассказывал. Как оказалось, в конце декабря 2023 года, Виталий Козловский официально женился .