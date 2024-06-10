Віталій Козловський розсекретив, хто став хрещеними батьками його сина (фото)

Віталій Козловський поділився фотографіями з Таїнства хрещення сина Оскара та розповів, хто став хрещеними батьками хлопчика.

Співак Віталій Козловський, який наприкінці лютого 2024 року вперше став батьком, похрестив свого первістка. Світлинами з Таїнства Хрещення тримісячного сина Оскара артист поділився у себе на сторінці в інстаграм.

"Один з найщасливіших днів у моєму житті. Коли поряд найрідніші люди і кайфуєш від кожної миті. 4 покоління сім’ї зібралися разом. Сльози щастя. Дякую Боже, що даруєш таку можливість бути поруч", — підписав світлини Віталій Козловський.

На фото можна побачити, що родина Козловських для визначної події обрала вбрання білого кольору. На дружині співака Юлії Бакуменко була одягнена біла вишита сукня нижче коліна, біла хустка та відкриті босоніжки в тон сукні. Сам співак на Таїнство хрещення сина одягнув білі штани та білу вишиту сорочку під білі кросівки. Син зіркової пари Оскар також у визначний день був одягнений весь в біле.

На фото також можна побачити маму Віталія Козловського, Тетяну, яка, вочевидь, приїхала спеціально на святкування, адже вже понад 25 років вона живе в Італії. Також на фото присутні і рідні Юлії Бакуменко мама та бабуся.

Крім цього, співак відмітив і хрещених батьків свого сина, якими стали — дружина українського ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юлія Бойко та музичний продюсер Андрій Ігнатченко.

Варто відзначити, що первістка Віталія Козловського похрестили ще наприкінці травня, однак родина певний час тримала це в таємниці. Народився хлопчик 25 лютого 2024 року. Однак тривалий час Віталій та Юлія тримали цю інформацію в таємниці. Сама ж пара багато років разом, однак про свої стосунки співак публічно ніколи не розповідав. Як виявилося, наприкінці грудня 2023 року, Віталій Козловський офіційно одружився.