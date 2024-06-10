Влада Седан и Александр Зинченко вернулись в Украину, чтобы покрестить дочь (фото)

Влада Седан и Александр Зинченко уже 4 года официально в браке. Сейчас Влада с Александром и детьми живут в Великобритании.

Украинский футболист Александр Зинченко вместе с женой, ведущей Владой Седан, покрестил младшую дочь Лею. Фотографиями с Таинства крещения семья поделилась у себя в социальных сетях.

В частности, как оказалось, важное событие супруги решили отпраздновать в Виннице, откуда родом жена футболиста, Влада. Александр Зинченко и Влада Седан не устраивали шумных вечеринок, а провели этот важный день только с самыми близкими и родными. В общем, крещение состоялось еще в мае. Впрочем, супруги только сейчас поделились радостной новостью и своими воспоминаниями об особом событии.

"Наши теплые воспоминания со дня Крещения Леи", — написала под фотографиями Влада Седан.

Крестной мамой девочки стала жена защитника сборной Украины Николая Матвиенко Анна Шокер, а крестным отцом, друг Александра, бизнесмен, по имени Юрий.

На фото можно увидеть, что для особого дня Влада надела белое платье ниже колена в принт мелкий цветок. Дополнили образ белые открытые босоножки. Александр на крещение второй дочери надел голубой костюм — брюки и жакет, а под низ белую футболку. Дочери звездной пары были одеты в голубые платья.

Стоит отметить, что звездная пара имеет двоих детей, старшую дочь Еву, которая родилась 1 августа 2021 года. Вторая дочь Лея родилась с разницей в 2 года и 1 день — 2 августа 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что футболист Александр Зинченко заявил, что готов пойти на фронт.