Влада Седан та Олександр Зінченко повернулися в Україну, щоб похрестити донечку (фото)

Влада Седан та Олександр Зінченко вже 4 роки офіційно у шлюбі. Зараз Влада з Олександром та дітьми мешкають у Великобританії.

Український футболіст Олександр Зінченко разом із дружиною, ведучою Владою Седан, похрестив молодшу донечку Лею. Світлинами з Таїнства хрещення родина поділилася у себе в соціальних мережах.

Зокрема, як виявилося, важливу подію подружжя вирішило відсвяткувати у Вінниці, звідки родом дружина футболіста, Влада. Олександр Зінченко та Влада Седан не влаштовували гучних вечірок, а провели цей важливий день лише з найближчими та найріднішими. Загалом, хрещення відбулося ще у травні. Утім, подружжя лише зараз поділилося радісною новиною та своїми спогадами про особливу подію.

"Наші теплі спогади з дня Хрещення Леї", — написала під світлинами Влада Седан.

Хрещеною мамою дівчинки стала дружина захисника збірної України Миколи Матвієнка Анна Шокер, а хрещеним батьком, друг Олександра, бізнесмен, на ім'я Юрій.

На фото можна побачити, що для особливого дня Влада одягнула білу сукню нижче коліна у принт мілка квітка. Доповнили образ білі відкриті босоніжки. Олександр на хрещення другої донечки одягнув блакитний костюм — штани та жакет, а під низ білу футболку. Донечки зіркової пари були одягнені в блакитні сукні.

Варто зазначити, що зіркова пара має двох дітей, старшу доньку Єву, яка народилася 1 серпня 2021 року. Друга донька Лея народилася з різницею в 2 роки і 1 день — 2 серпня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що футболіст Олександр Зінченко заявив, що готовий піти на фронт.