Конкуренция между королем Чарльзом III и принцем Уильямом в прошлом, — СМИ

После новостей о раке у британского монарха его сын стал выполнять больше обязанностей. Параллельно Уильям заботится об онкобольной жене Кейт Миддлтон.

Конкуренция между принцем Уильямом и королем Чарльзом III прошла. Об этом пишет Sunday Times.

После того, как дуэт собрался вместе, чтобы отметить 80-летие Дня D в Нормандии, Франция, друг суверена рассказал изданию, что у отца и сына сейчас очень здоровые отношения, когда они возглавляют монархию.

"Если между ними когда-то существовал зеленоглазый монстр или ощущение соперничества, это уже раздел прошлого", — считает инсайдер.

"Король считает своего сына полезным союзником в семейных делах и все чаще в исполнении обязанностей нации и государства", — продолжил он.

Празднование Дня D в Нормандии

Принц Уильям начал выполнять больше королевских обязанностей, поскольку его отец и жена Кейт Миддлтон борются с онкологией.

"Он очень хочет поддержать своего отца", — рассказал источник, близкий к будущему монарху.

"Это не что-то новое, — добавил инсайдер, — но, конечно, несмотря на все, через что король проходит во время лечения, он будет продолжать поддерживать его, насколько сможет".

Король Чарльз III с сыном и внуком Фото: Instagram @theroyalfamily

К тому же, принц Гарри более четырех лет не присоединяется на важных мероприятиях к королевской семье после сложения обязанностей в 2020 году.

Напомним, как принц Уильям переживает тяжелую болезнь жены.

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