Новая эра: в Великобритании вошли в обиход новые банкноты с изображением Чарльза III (фото)

Королева Елизавета II была лицом британской валюты на протяжении десятилетий, но наступила новая эпоха. Король Чарльз III теперь появился на новых банкнотах.

В Великобритании 5 июня официально поступили в обращение новые банкноты короля Чарльза ІІІ. Поклонники короля выстраиваются в очереди, чтобы обменять деньги, а многие надеются получить купюры со счастливыми номерами, сообщает Еxpress.

Из всех британских монархов портрет королевы Елизаветы II долгие десятилетия украшал британскую валюту и марки. Однако ее кончина в 2022 году и коронация Чарльза III побудила Банк Англии начать выпуск банкнот с изображением нового монарха. По традиции лик Его Величества украшает полимерные банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Они будут напечатаны исключительно для замены устаревших банкнот, чтобы свести к минимуму затраты и воздействие на окружающую среду.

Тем не менее, выпуск вызвал волну энтузиазма среди фанатов, и некоторые с раннего утра выстроились в очереди перед Банком Англии, стремясь получить новые купюры. Взволнованные фанаты в социальной сети X поделились своим опытом обмена старых денег: "На самом деле это было чертовски весело. Как только двери открываются, происходит обычная проверка безопасности, а затем прямо за стойку банка, где ваши старые банкноты обменивают на эквивалентные новые. Очередь довольно короткая на данный момент".

Другой пользователь отметил, что тех, кто хочет быстро получить прибыль от продажи на eBay, может ожидать разочарование. Новые купюры, которые он получил, не имели желанных низких серийных номеров, поэтому рассчитывать на интерес коллекционеров не приходится.

Для тех, кто не хочет посещать банк, есть возможность получить новые банкноты по почте через обменную службу учреждения. Для этого необходимо заполнить форму заявки и отправить свои старые деньги. Однако отправка будет сделана ​​только на адрес в Великобритании.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что козу, которую слепил из глины принц Чарльз более 50 лет назад, продали на аукционе.