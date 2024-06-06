Нова ера: у Великій Британії увійшли в ужиток нові банкноти із зображенням Чарльза III (фото)

Королева Єлизавета II була обличчям британської валюти протягом десятиліть, але настала нова епоха. Король Чарльз III тепер з'явився на нових банкнотах.

У Великій Британії 5 червня офіційно надійшли в обіг нові банкноти короля Чарльза ІІІ. Шанувальники короля шикуються в черги, щоб обміняти гроші, а багато хто сподівається отримати купюри зі щасливими номерами, повідомляє Еxpress.

З усіх британських монархів портрет королеви Єлизавети II довгі десятиліття прикрашав британську валюту і марки. Однак її смерть 2022 року і коронація Чарльза III спонукала Банк Англії почати випуск банкнот із зображенням нового монарха. За традицією лик Його Величності прикрашає полімерні банкноти номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів. Їх надрукують виключно для заміни застарілих банкнот, щоб звести до мінімуму витрати і вплив на навколишнє середовище.

Проте випуск викликав хвилю ентузіазму серед фанатів, і дехто з раннього ранку вишикувався в черзі перед Банком Англії, прагнучи отримати нові купюри. Схвильовані фанати в соціальній мережі X поділилися своїм досвідом обміну старих грошей: "Насправді це було до біса весело. Щойно двері відчиняються, відбувається звичайна перевірка безпеки, а потім прямо за стійку банку, де ваші старі банкноти обмінюють на еквівалентні нові. Черга досить коротка на цей момент".

Інший користувач зазначив, що на тих, хто хоче швидко отримати прибуток від продажу на eBay, може чекати розчарування. Нові купюри, які він отримав, не мали омріяних низьких серійних номерів, тому розраховувати на інтерес колекціонерів не доводиться.

Для тих, хто не хоче відвідувати банк, є можливість отримати нові банкноти поштою через обмінну службу установи. Для цього необхідно заповнити форму заявки та надіслати свої старі гроші. Однак відправка буде зроблена тільки на адресу у Великій Британії.

Раніше, 5 червня, повідомлялося, що козу, яку зліпив із глини принц Чарльз понад 50 років тому, продали на аукціоні.