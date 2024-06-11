Конкуренція між королем Чарльзом ІІІ та принцом Вільямом у минулому, — ЗМІ

Після новин про рак у британського монарха його син став виконувати більше обовʼязків. Паралельно Вільям піклується про онкохвору дружину Кейт Міддлтон.

Конкуренція між принцом Вільямом та королем Чарльзом ІІІ минула. Про це пише Sunday Times.

Після того, як дует зібрався разом, щоб відзначити 80-річчя Дня D у Нормандії, Франція, друг суверена розповів виданню, що в батька і сина наразі дуже здорові стосунки, коли вони очолюють монархію.

"Якщо між ними колись існував зеленоокий монстр або відчуття суперництва, це вже розділ минулого", — вважає інсайдер.

"Король вважає свого сина корисним союзником у сімейних справах і все частіше у виконанні обов’язків нації та держави", — продовжив він.

Відзначення Дня D в Нормандії

Принц Вільям почав виконувати більше королівських обов’язків, оскільки його батько та дружина Кейт Міддлтон борються з онкологією.

"Він дуже хоче підтримати свого батька", — розповіло джерело, близьке до майбутнього монарха.

"Це не щось нове, — додав інсайдер, — але, звісно, ​​незважаючи на все, через що король проходить під час лікування, він продовжуватиме підтримувати його, наскільки зможе".

Король Чарльз ІІІ із сином та онуком Фото: Instagram @theroyalfamily

До того ж, принц Гаррі понад чотири роки не приєднується на важливих заходах до королівської родини після складання обовʼязків у 2020 році.

Нагадаємо, як принц Вільям переживає важку хворобу дружини.

Також Фокус писав про нові банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ.