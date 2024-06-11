58-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

Певец Валерий Меладзе имеет шестерых детей, однако только в возрасте 58 лет он впервые стал дедушкой. Звездный дедушка пока никак не прокомментировал появление на свет своего внука.

58-летний российский певец, который имеет грузинское происхождение, Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Радостным событием поделилась его средняя дочь Софико у себя на странице в Инстаграм.

В частности, 25-летняя новоиспеченная мамочка рассказала, что стала мамой мальчика, которого назвали Георгий. Первенец родился вчера, 10 июня, с весом 3120 граммов и ростом 52 сантиметра.

Стоит отметить, что Софико вышла замуж в сентябре 2022 года за топ-менеджера Савву Байбакова. Известно, что семья избранника девушки занимается поставками угля в Европу.

Софико Меладзе стала мамой Фото: sofikomeladze

Сам же артист пока никак не сообщил о пополнении в семье. Стоит отметить, что Валерий Меладзе имеет шестерых детей. В первом браке с Ириной Малухиной Валерий имеет трех дочерей — 33-летнюю Ингу, 25-летнюю Софико и 21-летнюю Арину. В этом же браке родился и сын, которому бы уже было 34 года, однако через 10 дней после рождения мальчик умер.

В 2014 году Валерий Меладзе сообщил об отношениях с певицей Альбиной Джанабаевой. В их браке родилось трое детей. Старшему сыну Константину исполнилось уже 20 лет, среднему сыну Луке 10 лет и единственной дочери в этом браке Агате, 3 года.

Позиция певца Валерия Меладзе относительно войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения в Украину Валерий Меладзе выступил против войны в Украине. Однако из-за его позиции в России начали требовать лишить авторских отчислений в России. После давления со стороны российской валы певец изменил свою позицию на неопределенную. Сейчас он отмалчивается относительно событий в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Меладзе прокомментировал развод брата с Верой Брежневой.