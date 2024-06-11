58-річний Валерій Меладзе вперше став дідусем

Співак Валерій Меладзе має шістьох дітей, однак тільки у віці 58 років він вперше став дідусем. Зірковий дідусь поки ніяк не прокоментував появу на світ свого онука.

58-річний російський співак, який має грузинське походження, Валерій Меладзе вперше став дідусем. Радісною подією поділилася його середня донька Софіко у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, 25-річна новоспечена матуся розповіла, що стала мамою хлопчика, якого назвали Георгій. Первісток народився вчора, 10 червня, з вагою 3120 грамів і зростом 52 сантиметри.

Варто зазначити, що Софіко вийшла заміж у вересні 2022 року за топменеджера Саву Байбакова. Відомо, що сім'я обранця дівчини займається постачанням вугілля до Європи.

Софіко Меладзе стала мамою Фото: sofikomeladze

Сам же артист поки ніяк не повідомив про поповнення в родині. Варто зазначити, що Валерій Меладзе має шістьох дітей. У першому шлюбі з Іриною Малухіною Валерій має трьох доньок — 33-річну Інгу, 25-річну Софіко та 21-річну Аріну. У цьому ж шлюбі народився і син, якому б вже було 34 роки, однак через 10 днів після народження хлопчик помер.

У 2014 році Валерій Меладзе повідомив про стосунки зі співачкою Альбіною Джанабаєвою. У їх шлюбі народилося троє дітей. Старшому сину Костянтину виповнилося вже 20 років, середньому сину Лукі 10 років і єдиній доньці у цьому шлюбі Агаті, 3 роки.

Позиція співака Валерія Меладзе щодо війни в Україні.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Валерій Меладзе виступив проти війни в Україні. Однак через його позицію в Росії почали вимагати позбавити авторських відрахувань в Росії. Після тиску з боку російської вали співак змінив свою позицію на невизначену. Зараз він відмовчується щодо подій в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Валерій Меладзе прокоментував розлучення брата з Вірою Брежнєвою.