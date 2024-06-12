"Быстро влюбилась": Сиенна Миллер рассказала о романе с Оли Грином (фото)

Более двух лет Сиенна состоит в отношениях с манекенщиком и актером Оли Грином. В январе 2024 года Миллер родила от него дочь.

Британская актриса и модель Сиенна Миллер 12 июня в интервью Harpers Bazaar рассказала об отношениях со своим молодым возлюбленным актером Оли Грином. Она призналась, что поначалу ее смущала большая разница в возрасте.

По словам актрисы, хотя ее 27-летний избранник на 15 лет моложе, но он "более уважителен, чем мужчины ее поколения". 42-летняя звезда охарактеризовала Грина, как "мудрого и уравновешенного" партнера. Сиенна вспомнила, что встретила своего бойфренда на вечеринке в честь Хэллоуина в 2021 году.

"Я не ожидала, что отнесусь к этому серьезно, но довольно быстро влюбилась. Я не думала, что мой парень будет помоложе. У меня многие спрашивали: "Почему он такой молодой? Это так раздражает", — поделилась красавица. Миллер продолжила: "Есть разница в том, как поколение мужчин уважает женщин. Это его особенность, он очень мудрый и уравновешенный".

Сиенна Миллер с бойфрендом Оли Грином Фото: Getty Images

Через два года после начала отношений у пары в январе 2024 года родилась дочь. Имя малышки родители до сих пор держат в тайне. Сиенна также отметила, что она находится в "раю" с появлением малышки на свет: "Она волшебная. Удивительно, когда есть такие маленькие люди, а в их головах целая вселенная. Ее отец невероятно умен. Малышка сочетает в себе комедийно-шутливую часть меня и блестящий ум Оли".

Сиенна Миллер во время беременности Фото: Getty Images

Ранее, 17 апреля, Фокус писал, что Сиенна Миллер сверкнула фигурой в бикини через три месяца после родов.