"Швидко закохалася": Сієнна Міллер розповіла про роман з Олі Гріном (фото)

Понад два роки Сієнна перебуває у стосунках з манекенником і актором Олі Гріном. У січні 2024 року Міллер народила від нього доньку.

Британська актриса і модель Сієнна Міллер 12 червня в інтерв'ю Harpers Bazaar розповіла про стосунки зі своїм молодим коханим актором Олі Гріном. Вона зізналася, що спочатку її бентежила велика різниця у віці.

За словами актриси, хоча її 27-річний обранець на 15 років молодший, але він "більш шанобливий, ніж чоловіки її покоління". 42-річна зірка охарактеризувала Гріна, як "мудрого і врівноваженого" партнера. Сієнна згадала, що зустріла свого бойфренда на вечірці на честь Гелловіна 2021 року.

"Я не очікувала, що поставлюся до цього серйозно, але досить швидко закохалася. Я не думала, що мій хлопець буде молодшим. У мене багато хто запитував: "Чому він такий молодий? Це так дратує", — поділилася красуня. Міллер продовжила: "Є різниця в тому, як покоління чоловіків поважає жінок. Це його особливість, він дуже мудрий і врівноважений".

Сієнна Міллер із бойфрендом Олі Гріном Фото: Getty Images

Через два роки після початку стосунків у пари в січні 2024 року народилася донька. Ім'я малятка батьки досі тримають у таємниці. Сієнна також зазначила, що вона перебуває в "раю" з появою малятка на світ: "Вона чарівна. Дивно, коли є такі маленькі люди, а в їхніх головах цілий всесвіт. Її батько неймовірно розумний. Малятко поєднує в собі комедійно-жартівливу частину мене і блискучий розум Олі".

Сієнна Міллер під час вагітності Фото: Getty Images

Раніше, 17 квітня, Фокус писав, що Сієнна Міллер блиснула фігурою в бікіні через три місяці після пологів.