Сієнна Міллер із бойфрендом Олі Гріном відвідали театральну постановку в Лондоні (фото)

З лютого 2022 року Сієнна перебуває у стосунках з манекенником і актором Олі Гріном. У січні 2024 року Міллер народила від нього доньку.

Related video

Британська акторка і фотомодель Сієнна Міллер та її бойфренд Олі Грін були помічені фотографами, коли залишали театр Playhouse у Лондоні 11 березня ввечері. Схоже, пара була у піднесеному настрої, повідомляє Daily Mail.

42-річна акторка, яка в січні народила доньку, мала дуже стильний вигляд у довгому чорному шкіряному пальті. Свій образ вона доповнила темно-синіми штанами з високою талією, масивним ременем у тон і чорним топом. Зірка "Анатомії скандалу" взула чорні шкіряні черевики на високих підборах.

Сієнна Міллер і Олі Грін Фото: Getty Images

Свої світлі локони Сієнна уклала в акуратну зачіску. З прикрас на ній були золоті сережки, а в руках вона тримала чорний клатч. Знаменитість нанесла гламурну палітру макіяжу, зокрема яскраво-червону помаду.

Сієнна Міллер і Олі Грін Фото: Getty Images

Тим часом 27-річний Олі Грін одягнув відкритий сірий кардиган і чорну куртку поверх простої білої футболки і джинсів. Він був взутий у коричневі грубі потерті черевики.

Сієнна Міллер і Олі Грін Фото: Getty Images

У постановці, яку відвідала пара, акторка Кара Делевінь дебютувала на сцені в ролі Саллі Боулз разом з Олів'є Тредевеєм Люком. На думку критиків, це та унікальна постановка "Кабаре", що була відкрита в грудні 2021 року, здобула визнання критиків і публіки та отримала широке визнання як вищий театральний досвід. Вистава також отримала три престижні премії Critics Circle Awards, а також театральну премію Evening Standard за найкращий дизайн для дизайнера Тома Скатта.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що Сієнна Міллер після народження дитини з'явилася на показі Сhloe в Парижі. У фотомоделі було багато романів. Міллер народила дівчинку від бойфренда Олі Гріна в січні 2024 року.