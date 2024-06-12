Отпраздновали день рождения: Кейт Хадсон поделилась кадрами семейной поездки в Венецию (видео)

Кинозвезда Кейт Хадсон — мама двоих сыновей Райдера, Бингэма и дочери Рани. Сейчас актриса находится в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой.

Американская актриса, модель и певица Кейт Хадсон поделилась с поклонниками кадрами своей недавней поездки в Италию с сыном Райдером, дочерью Рани и бойфрендом Дэнни Фудзикавой, сообщает Daily Mail.

45-летняя звезда опубликовала несколько фотографий и клипов, на которых ее старший и младший ребенок наслаждаются прогулкой на лодке в Венеции. Семья отправилась в путешествие, чтобы отпраздновать день рождения Дэнни Фудзикавы.

В одном из видео было показано, как Хадсон одета в халат и делает прическу и макияж. Затем, переодевшись в костюм оверсайз с белым пиджаком в тонкую полоску и соответствующими широкими брюками, Кейт прогуливается по старому городу, держась за руки с пятилетней дочерью. Для выхода в свет актриса уложила свои светлые локоны в шикарный пучок и нанесла стильный макияж, подчеркнув красивые глаза дымчатыми тенями и накрасив губы розовой блестящей помадой. На другом видео маленькая Рани сидит рядом со своим 20-летним сводным братом Райдером, они вместе наслаждаются живописной прогулкой на лодке. 12-летний сын Кейт Хадсон Бингем "Бинг" Хоун, похоже, не присутствовал на семейном отдыхе.

После совместной прогулки на лодке по идиллическому городу троица присоединилась к жениху своей матери Фудзикаве на ужине в честь его дня рождения. Одному из постов знаменитость лаконично подписала: "Венеция, мы любим тебя".

Напомним, 19 мая Кейт Хадсон откровенно рассказала о своей семье. Кейт остается главной фигурой в жизни всех своих детей, о которых заботится и всячески поддерживает.