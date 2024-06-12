Відсвяткували день народження: Кейт Гадсон поділилася кадрами сімейної поїздки до Венеції (відео)

Кінозірка Кейт Гадсон — мама двох синів Райдера, Бінгема та доньки Рані. Наразі актриса перебуває у стосунках із музикантом Денні Фудзікавою.

Американська акторка, модель і співачка Кейт Гадсон поділилася з шанувальниками кадрами своєї нещодавньої поїздки в Італію із сином Райдером, донькою Рані та бойфрендом Денні Фудзікавою, повідомляє Daily Mail.

45-річна зірка опублікувала кілька фотографій і кліпів, на яких її старша і молодша дитина насолоджуються прогулянкою на човні у Венеції. Сім'я вирушила в подорож, щоб відсвяткувати день народження Денні Фудзікави.

В одному з відео було показано, як Гадсон одягнена в халат і робить зачіску та макіяж. Потім, переодягнувшись у костюм оверсайз з білим піджаком у тонку смужку і відповідними широкими штанами, Кейт прогулюється старим містом, тримаючись за руки з п'ятирічною донькою. Для виходу у світ акторка уклала свої світлі локони в шикарний пучок і нанесла стильний макіяж, підкресливши красиві очі димчастими тінями і нафарбувавши губи рожевою блискучою помадою. На іншому відео маленька Рані сидить поруч зі своїм 20-річним зведеним братом Райдером, вони разом насолоджуються мальовничою прогулянкою на човні. 12-річний син Кейт Гадсон Бінгем "Бінг" Гоун, схоже, не був присутній на сімейному відпочинку.

Після спільної прогулянки на човні ідилічним містом трійця приєдналася до нареченого своєї матері Фудзікави на вечері на честь його дня народження. Один із постів знаменитість лаконічно підписала: "Венеція, ми любимо тебе".

Нагадаємо, 19 травня Кейт Гадсон відверто розповіла про свою сім'ю. Кейт залишається головною фігурою в житті всіх своїх дітей, про яких піклується і всіляко підтримує.