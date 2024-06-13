Деми Мур показала, с чем удачно сочетать брючный костюм оверсайз

Образ, который актриса выбрала для ужина с дочерьми, идеально подойдет и для более формальных мероприятий

61-летняя голливудская звезда Деми Мур давно завоевала себе место в числе самых стильных и модных звезд. Ее наряды на красных дорожках становятся предметом тщательного разбора критиками, которые обычно отмечают тонкий вкус знаменитости и ее умение выдержать баланс. Теперь же Деми показала, как носить не вечерние платья, а костюмы оверсайз, пишет In Style.

Для похода на ужин в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелеса она надела серый брючный костюм оверсайз. Пиджак и брюки были настолько велики, что бесформенный силуэт казался одновременно современным и роскошным.

Под него Деми подобрала голубую рубашку, а образ завершила парой классических белых кроссовок. Они имели плоскую подошву, обтекаемый силуэт и несколько кремовых деталей. Мур в очередной раз доказала, что эта обувь, которая изначально создавалась для спорта, привносит повседневный элемент в более изысканные стили.

По мнению стилистов, такой наряд будет одинаково уместно смотреться как на важной встрече, так и на работе в офисе.

На ужин Деми сопровождали ее дочери Скаут и Таллула.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур дала повод для слухов о романе с 34-летним музыкантом Джо Джонасом после того, как их заметили в одном из ресторанов во Франции. Правда, потом стало известно, что разведенный артист отправился в Грецию на отдых, где был сфотографирован с загадочной брюнеткой.