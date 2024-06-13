Демі Мур показала, з чим вдало поєднувати брючний костюм оверсайз

Образ, який акторка обрала для вечері з доньками, ідеально підійде і для більш формальних заходів.

61-річна голлівудська зірка Демі Мур давно завоювала собі місце серед найстильніших і наймодніших зірок. Її вбрання на червоних доріжках стають предметом ретельного розбору критиками, які зазвичай зазначають тонкий смак знаменитості та її вміння витримати баланс. Тепер же Демі показала, як носити не вечірні сукні, а костюми оверсайз, пише In Style.

Для походу на вечерю в італійському ресторані Giorgio Baldi в Лос-Анджелесі вона одягла сірий брючний костюм оверсайз. Піджак і штани були настільки великі, що безформний силует здавався одночасно сучасним і розкішним.

Під нього Демі підібрала блакитну сорочку, а образ завершила парою класичних білих кросівок. Вони мали плоску підошву, обтічний силует і кілька кремових деталей. Мур вкотре довела, що це взуття, яке від початку створювалося для спорту, привносить повсякденний елемент у більш вишукані стилі.

На думку стилістів, таке вбрання матиме однаково доречний вигляд як на важливій зустрічі, так і на роботі в офісі.

На вечерю Демі супроводжували її доньки Скаут і Таллула.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур дала привід для чуток про роман з 34-річним музикантом Джо Джонасом після того, як їх помітили в одному з ресторанів у Франції. Щоправда, потім стало відомо, що розлучений артист вирушив до Греції на відпочинок, де був сфотографований із загадковою брюнеткою.