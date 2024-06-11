Не Демі Мур: Джо Джонас із загадковою брюнеткою відпочиває в Греції

Ім'я нової обраниці музиканта не називається. Однак, судячи з фото, стосунки між ними не тільки дружні.

34-річний американський музикант, учасник Jonas Brothers Джо Джонас, якого нещодавно запідозрили в романі з 61-річною Демі Мур, помічений на пляжі в Афінах (Греція) з невідомою дівчиною, пише Mail.Online.

Після розлучення з актрисою Софі Терпнер і розриву з моделлю Стормі Брі співак особливо не афішував своє особисте життя, і ось тепер у таблоїдів з'явився привід потеревенити про нову обраницю артиста.

Папараці помітили Джонаса, який грівся на сонці без сорочки, у зелених шортах і бейсболці. Його супутниця була в цілісному біло-синьому купальнику і білій бейсболці. Пляжний образ вона завершила кількома золотими ланцюжками.

Вони обіймалися і фліртували одне з одним, а також насолоджувалися океаном.

Хто ця дівчина, ЗМІ поки що не розгадали.

Останньою, з ким у Джонаса були стосунки, стала модель Стормі Брі. Вони зустрічалися п'ять місяців, але розлучилися. За словами інсайдера, причиною розриву стало те, що "почуття згасли", а особисте життя не є для Джо пріоритетом.

"У Джо дуже напружений графік між дітьми та кар'єрою, тому його романтичне життя поки що має відійти на другий план. Якщо з'явиться потрібна людина, він обов'язково знайде для неї час у своєму житті. Він не відчуває необхідності вступати з ким-небудь у стосунки. "Якщо це станеться, то це станеться. Але він дійсно задоволений тим, як йдуть справи зараз", — сказало джерело.

У Джо Джонаса і його колишньої дружини Софі Тернер — дві доньки: трирічна Вілла і однорічна Дельфіна. Після розлучення актриса зустрічається з аристократом Перегріном "Перрі" Пірсоном.

Раніше Фокус писав, що Софі Тернер вперше розкрила деталі розлучення з Джо Джонасом.