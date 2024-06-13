Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста серьезно враждуют: детали

Знаменитости еще в сентябре 2023 года спровоцировали первые домыслы о ссоре. Сейчас они даже не следят друг за другом в Instagram.

Супермодели Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста серьезно враждуют и даже "не могут находиться в одной комнате". Об этом пишет Daily Mail.

Британская и канадская звезды перестали следить друг за другом в Instagram и, как известно, сейчас избегают друг друга на показах мод.

Слухи о вражде появились в сентябре 2023 года, когда Кэмпбелл опубликовала момент, когда они были на сцене, однако не отметила Евангелисту, но обозначила Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд.

Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 90-х Фото: Getty Images

Позже в том же месяце на Неделе моды в Милане супермодели, которые были близки в предыдущие годы, сидели в пяти местах друг от друга на весенне-летнем показе Fendi.

В интервью The Standard Наоми не упомянула Линду по имени, но предположила, что она разочарована человеком, который проявил "неблагодарность".

"Неискренность меня злит, а неблагодарность. Особенно, когда знаешь, что приложила все усилия, чтобы действительно кому-то помочь, а они не могут поблагодарить. Не просто благодарность. Это не столько гнев, сколько большое разочарование", — говорила Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста на показе Fendi Фото: Getty Images

Женщины сейчас "не могут терпеть" друг друга. А в прошлом году Наоми и Линда появились в сериале AppleTV+ "Супермодели", посвященном топ-моделям 1990-х годов.

Напомним, какой диеты придерживалась Линда Евангелиста в расцвете карьеры.

Также Фокус писал о появлении Наоми Кэмпбелл в Каннах.