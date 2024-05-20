53-летняя Наоми Кэмпбелл в платье с вырезами посетила мероприятие в Каннах (фото)

Знаменитость выбрала наряд из коллекции Loewe осень/зима 2024 года. Стилизовал образ Лоу Роуч.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в смелом платье. Снимками знаменитость делится в своем Instagram с 16 млн подписчиков.

Мама двоих детей посетила в Каннах Международный кинофестиваль Красного моря "Женщины в кино".

Хотя она не была там, чтобы поддержать конкретный проект, Наоми привлекла внимание публики роскошным нарядом. Супермодель китайско-ямайского происхождения вышла на красную дорожку в потрясающем платье из коллекции Loewe осень/зима 2024 года. Образ традиционно стилизовал Лоу Роуч.

Кэмпбелл носила светло-бирюзовое платье с высоким декольте и вырезами на лифе, которые открывали части ее туловища. Наряд стягивал черный пояс на талии с массивной золотой пряжкой.

Наоми Кэмпбелл

Звезда подиумов и глянца дополнила бледный аутфит туфлями Gianvito Rossi, а также висячими золотыми серьгами и большими золотыми кольцами — все от Pasquale Bruni. Она также зачесала назад волосы с челкой-шторкой.

Наоми Кэмпбелл

Ранее Наоми Кэмпбелл также поработала с Лоу Роучем, чтобы создать еще один потрясающий ансамбль, на этот раз из архивов Chanel. Для каннской премьеры фильма "Фуриоса" супермодель надела черное платье с сетчатыми вырезами и перламутровыми ремешками из 1996 года.

Также Фокус писал о появлении на Каннском кинофестивале-2024 Сальмы Хайек.