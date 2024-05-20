53-річна Наомі Кемпбелл у сукні з вирізами відвідала захід у Каннах (фото)

Знаменитість обрала вбрання з колекції Loewe осінь/зима 2024 року. Стилізував образ Лоу Роуч.

Related video

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ у сміливій сукні. Знімками знаменитість ділиться у своєму Instagram з 16 млн підписників.

Мама двох дітей відвідала в Каннах Міжнародний кінофестиваль Червоного моря "Жінки в кіно".

Хоча вона не була там, щоб підтримати конкретний проєкт, Наомі привернула увагу публіки розкішним вбранням. Супермодель китайсько-ямайського походження вийшла на червону доріжку в приголомшливій сукні з колекції Loewe осінь/зима 2024 року. Образ традиційно стилізував Лоу Роуч.

Кемпбелл носила світло-бірюзову сукню з високим декольте та вирізами на ліфі, які відкривали частини її тулуба. Вбрання стягував докупи чорний пояс на талії з масивною золотою пряжкою.

Наомі Кемпбелл

Зірка подіумів та глянців доповнила блідий аутфіт туфлями Gianvito Rossi, а також висячими золотими сережками та великими золотими каблучками — усе від Pasquale Bruni. Вона також зачепила волосся з чубчиком-шторкою.

Наомі Кемпбелл

Раніше Наомі Кемпбелл також попрацювала з Лоу Роучем, щоб створити ще один приголомшливий ансамбль, цього разу з архівів Chanel. Для каннської прем’єри фільму "Фуріоса" супермодель одягла чорну сукню із сітчастими вирізами та перламутровими ремінцями з 1996 року.

Також Фокус писав про появу на Каннському кінофестивалі-2024 Сальми Хаєк.