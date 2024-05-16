З 1996 у 2024: Наомі Кемпбелл у сміливій сукні відвідала Каннський кінофестиваль 2024 (фото)
Зірку супроводжував знаменитий стиліст Лоу Роуч. Вони двоє вбралися в Chanel.
53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл повторила свій образ з 1996 року. Архівними кадрами культова зірка подіумів ділиться в Instagram з 16 млн підписників.
На червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю мама двох дітей зʼявилася в напівпрозорій чорній сукні Chanel. Наомі відвідала премʼєру фільму "Фуріоса: Шалений Макс. Сага" в компанії стиліста Лоу Роуча.
Раніше супермодель одягала сукню на модний показ Chanel осінь 1996. Вбання в підлогу має чорний ліф із блискітками, який тримається на лямках із ниток перлів, які накинуті на її плечі. Смугаста спідниця-русалка сукні покрита такими ж чорними паєтками, які чергуються з рядами прозорого чорного фатину. У той час як Наомі Кемпбелл одягала сукню поверх чорного сліпу на подіумі в 90-х, вона вирішила відмовитися від нього у 2024 році, просто одягнувши під вбрання чорну спідню білизну.
Супермодель китайсько-ямайського походження також продемонструвала пару матових чорних човників з гострими носками (на відміну від круглих лакованих шкіряних туфель з показу Chanel) і додала пару ефектних висячих сережок.
Тим часом Лоу Роуч носив фірмовий твідовий піджак Chanel, супроводжуючи Наомі на заході у Франції.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні фото своїх дітей.
Також Фокус писав про ефектну появу Єви Грін на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2024.