Из 1996 в 2024: Наоми Кэмпбелл в смелом платье посетила Каннский кинофестиваль 2024 (фото)
Звезду сопровождал знаменитый стилист Лоу Роуч. Они вдвоем нарядились в Chanel.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл повторила свой образ с 1996 года. Архивными кадрами культовая звезда подиумов делится в Instagram с 16 млн подписчиков.
На красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля мама двоих детей появилась в полупрозрачном черном платье Chanel. Наоми посетила премьеру фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" в компании стилиста Лоу Роуча.
Ранее супермодель надевала платье на модный показ Chanel осень 1996. Платье в пол имеет черный лиф с блестками, который держится на лямках из нитей жемчуга, которые накинуты на ее плечи. Полосатая юбка-русалка платья покрыта такими же черными пайетками, которые чередуются с рядами прозрачного черного фатина. В то время как Наоми Кэмпбелл надевала платье поверх черного слипа на подиуме в 90-х, она решила отказаться от него в 2024 году, просто надев под наряд черное нижнее белье.
Супермодель китайско-ямайского происхождения также продемонстрировала пару матовых черных лодочек с острыми носками (в отличие от круглых лакированных кожаных туфель с показа Chanel) и добавила пару эффектных висячих сережек.
Тем временем Лоу Роуч носил фирменный твидовый пиджак Chanel, сопровождая Наоми на мероприятии во Франции.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие фото своих детей.
Также Фокус писал об эффектном появлении Евы Грин на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2024.