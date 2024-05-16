Из 1996 в 2024: Наоми Кэмпбелл в смелом платье посетила Каннский кинофестиваль 2024 (фото)

Звезду сопровождал знаменитый стилист Лоу Роуч. Они вдвоем нарядились в Chanel.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл повторила свой образ с 1996 года. Архивными кадрами культовая звезда подиумов делится в Instagram с 16 млн подписчиков.

На красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля мама двоих детей появилась в полупрозрачном черном платье Chanel. Наоми посетила премьеру фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" в компании стилиста Лоу Роуча.

Наоми Кэмпбелл в 1996 году

Ранее супермодель надевала платье на модный показ Chanel осень 1996. Платье в пол имеет черный лиф с блестками, который держится на лямках из нитей жемчуга, которые накинуты на ее плечи. Полосатая юбка-русалка платья покрыта такими же черными пайетками, которые чередуются с рядами прозрачного черного фатина. В то время как Наоми Кэмпбелл надевала платье поверх черного слипа на подиуме в 90-х, она решила отказаться от него в 2024 году, просто надев под наряд черное нижнее белье.

Супермодель китайско-ямайского происхождения также продемонстрировала пару матовых черных лодочек с острыми носками (в отличие от круглых лакированных кожаных туфель с показа Chanel) и добавила пару эффектных висячих сережек.

Наоми Кэмпбелл в 2024 году Фото: instagram/naomi Наоми Кэмпбелл в 2024 году Фото: instagram/naomi

Тем временем Лоу Роуч носил фирменный твидовый пиджак Chanel, сопровождая Наоми на мероприятии во Франции.

Наоми Кэмпбелл и Лоу Роуч

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие фото своих детей.

Также Фокус писал об эффектном появлении Евы Грин на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2024.