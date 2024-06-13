Никогда не отдыхают: как поддержать надпочечники, чтобы они не "сломались", — эндокринолог

Сердце, желудок, печень — органы, о которых все знают и здоровьем которых часто озабочены. Однако именно эндокринная система является дирижером всего организма, в котором важную роль играют надпочечники. Эксклюзивно для Фокуса эндокринолог Ксения Марченко рассказала о том, как функционируют надпочечники, и что делать, чтобы они всегда слаженно и полноценно работали.

Надпочечники — это пара малюсеньких желез, расположенных над верхними половинами почек. Не смотря на их крошечный размер они синтезируют жизненно необходимые гормоны: всем известный, кортизол, альдостерон, адреналин и другие гормоны. Надпочечники вырабатывают две трети всех гормонов, в том числе те, которые участвуют в поддержании артериального давления. Фокус спросил у врача-эндокринолога Ксении Марченко о том, как позаботиться о надпочечниках, чтобы они правильно функционировали.

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Надпочечники играют важнейшую роль в организме человека, ведь отвечают за защитные механизмы, водный баланс, уровень артериального давления, реакцию на воспалительные процессы, а также на работу репродуктивной системы.

Часто состояние хронической усталости, плохую концентрацию внимания, бессонницу, чувство тревожности и сложности в похудении связывают с так называемым "синдромом уставших надпочечников". Однако надпочечники не устают и не отдыхают, поскольку отвечают за множество важных процессов в организме.

"Кортизол или "гормон стресса" важен для нас тем, что адаптирует организм к любому виду стресса. Например.психологического стресса и физического — поднялась температура, заболел зуб, перетренировались в спортзале. Если бы не мгновенный синтез кортизола в это время, то человек бы терял сознание от резкого снижения давления и умирал", — говорит Ксения Марченко. "Поэтому надпочечники никогда не отдыхают, они всегда находятся в состоянии мгновенной тревоги и активной работы".

Как проверить работу надпочечников

Фото: Freepik

Влияние хронического стресса в котором уже долгое время живет большинство украинцев, может вызвать множество изнурительных состояний и других проблем со здоровьем. Однако, находясь в стрессе и имея хроническую усталость, не стоит сразу бежать сдавать анализ на уровень кортизола.

"Кортизол есть смысл сдавать исключительно, когда у пациента есть клиническая картина заболевания, а она довольно специфическая. В противном случае вы получите результат, который клинически не значим", — отмечает эндокринолог.

Как поддержать надпочечники?

"Пациенты часто спрашивают на консультациях "как поддержать надпочечники". Но на самом деле поддерживать надо не надпочечники, а пациента, потому что в основном спрашивают те, кто находится в состоянии хронического стресса", — отмечает Ксения Марченко. "Поверьте, вы недооцениваете ваши надпочечники. Лучше подумайте как вы можете минимизировать свой уровень стресса"

Врач отмечает, что помогут обычные вещи, которые под силу каждому. "Важно своевременно ложиться спать, начать хорошо питаться, обратиться за психотерапией, потому что психика, в отличие от надпочечников, — очень хрупкая вещь. Если же надпочечники "сломались", то починить их будет очень трудно", — говорит эндокринолог.

Серьезные проблемы с надпочечниками

Фото: Freepik

Итак, беспокоиться о надпочечниках не стоит, ведь их не так просто вывести из строя, а состояния, когда эти органы действительно перестают нормально функционировать, довольно серьезные, поэтому не заметить их трудно. Чтобы поддерживать здоровье всего организма нужно заботиться о питании, иметь достаточное количество физической активности в течение дня, полноценно высыпаться и научиться управлять стрессом.

Однако есть несколько серьезных заболеваний, которые связаны с надпочечниками.

Гиперкортицизм или синдром Иценко-Кушинга. "Это достаточно редкое сложное состояние и это заболевание отличается разнообразием симптомов", — говорит Ксения Марченко.

Гипокортицизм — надпочечниковая недостаточность. "Болезнь Аддисона или "бронзовая" болезнь — тоже очень специфическое заболевание, которое трудно не заметить или пропустить, потому что оно характеризуется гиперпигментацией кожи, особенно в участках, подвергающихся инсоляции или сжатию, постоянной выраженной слабостью, расстройствами ЖКТ, отсутствием аппетита и сильным похудением — на 10-20 кг без видимой причины", — отмечает врач.

Если вас беспокоят определенные симптомы, не стоит самостоятельно сдавать анализы и ставить себе диагнозы, обратитесь за консультацией к семейному врачу или эндокринологу, который поможет выяснить причину и назначить соответствующее лечение.

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