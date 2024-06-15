Молоды и богаты: три самых завидных холостяка-аристократа Великобритании (фото)

Все трое мужчин, о которых пойдет речь далее, являются членами королевской семьи. Они — наследники высоких титулов и больших состояний.

На протяжении многих лет миллиардера герцога Вестминстерского называли самым завидным женихом Великобритании. Но после того, как связал себя узами брака со своей новой женой Оливией, новой герцогиней Вестминстерской, он выбыл из списка перспективных холостяков. Однако все еще есть несколько молодых аристократов, которые могут унаследовать и титулы и огромные состояния, сообщает Мirror.

Луи Спенсер, виконт Олторп

Луи Спенсер, виконт Олторп Фото: Getty Images

Луи Спенсер — племянник покойной принцессы Дианы и двоюродный брат принцев Уильяма и Гарри. Он старший сын брата Дианы Эрла Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд. У него есть три очаровательные старшие сестры – леди Китти, леди Амелия и леди Элиза Спенсер. Его называют "самым завидным холостяком в мире", а также "облегченным принцем Гарри".

О 30-летнем Луи говорят, что он "супер закрытый человек". Многие считают, что его ждет "многообещающая актерская карьера". Ранее он окончил First of ArtsEd, независимую школу исполнительских искусств в Чизвике, и подписал контракт с агентством талантов Tavistock Wood. Однажды он унаследует семейное поместье Олторп площадью 13 500 акров в Нортгемптоншире. Старшая сестра Китти ранее говорила: "Мы выросли, понимая, что наследником должен стать Луи, и Луи проделает для этого невероятную работу".

Чарльз Армстронг-Джонс, виконт Линли

Чарльз Армстронг-Джонс, виконт Линли с родителями и сестрой Фото: Getty Images

Чарльз Армстронг-Джонс также является членом королевской семьи. Он — сын графа Сноудона, внук принцессы Маргарет и внучатый племянник покойной королевы. Он является наследником графства Сноудон и в настоящее время занимает 26-е место в очереди на престол.

Как и его старшие родственники принцы Уильям и Гарри, он учился в Итонском колледже. Позже 24-летний парень продолжил обучение в Университете Лафборо, а сейчас является музыкантом.

Его сестра Маргарита ранее рассказала: "Он очень увлекается оркестровой музыкой. Он самоучка. Чарльз умеет петь, играть на фортепиано и гитаре. Каким-то образом он объединяет все это вместе, включая онлайн-хоры, на своем ноутбуке в одно музыкальное произведение".

Кассиус Тейлор

Кассиус Тейлор Фото: Getty Images

Кассиус Тейлор — еще один член королевской семьи, о котором вы, возможно, не слышали. Он 49-й в очереди на престол. 27-летний мужчина является сыном леди Хелен Тейлор и ее мужа Тимоти и внуком герцога Кентского, двоюродного брата покойной королевы. В основном он рос вдали от всеобщего внимания, но в предыдущие годы мимолетно появлялся на таких мероприятиях, как "Цветной отряд", когда все члены королевской семьи выходили на балкон.

Он вырос вместе со своим старшим братом Колумбом и младшими сестрами Элоизой и Эстеллой. После окончания частного Веллингтонского колледжа в Беркшире он получил степень по арт-менеджменту в Университете Голдсмитс. Теперь он известен как диджей, а также является представителем бренда одежды Stone Island. Британская пресса называет его одним из самых завидных холостяков страны.

"Я всегда знал, что в конечном итоге окажусь в творческой индустрии в каком-то качестве, благодаря моему воспитанию, как и все в моей семье", — заявил Кассиус в одном из интервью.

Ранее, Фокус писал о местах, где любит проводить летние каникулы королевская семья.