Молоді та багаті: три найзавидніші холостяки-аристократи Великої Британії (фото)

Усі троє чоловіків, про яких йтиметься далі, є членами королівської родини. Вони — спадкоємці високих титулів і великих статків.

Протягом багатьох років мільярдера герцога Вестмінстерського називали найзавиднішим нареченим Великої Британії. Але після того, як зв'язав себе узами шлюбу зі своєю новою дружиною Олівією, новою герцогинею Вестмінстерською, він вибув зі списку перспективних холостяків. Однак усе ще є кілька молодих аристократів, які можуть успадкувати і титули, і величезні статки, повідомляє Мirror.

Луї Спенсер, віконт Олторп

Луї Спенсер, віконт Олторп Фото: Getty Images

Луї Спенсер — племінник покійної принцеси Діани і двоюрідний брат принців Вільяма і Гаррі. Він старший син брата Діани Ерла Спенсера і його першої дружини Вікторії Локвуд. У нього є три чарівні старші сестри — леді Кітті, леді Амелія і леді Еліза Спенсер. Його називають "найзавиднішим холостяком у світі", а також "полегшеним принцом Гаррі".

Про 30-річного Луї кажуть, що він "супер закрита людина". Багато хто вважає, що на нього чекає "багатообіцяюча акторська кар'єра". Раніше він закінчив First of ArtsEd, незалежну школу виконавських мистецтв у Чізвіку, і підписав контракт з агентством талантів Tavistock Wood. Одного разу він успадкує сімейний маєток Олторп площею 13 500 акрів у Нортгемптонширі. Старша сестра Кітті раніше говорила: "Ми виросли, розуміючи, що спадкоємцем має стати Луї, і Луї виконає для цього неймовірну роботу".

Чарльз Армстронг-Джонс, віконт Лінлі

Чарльз Армстронг-Джонс, віконт Лінлі з батьками та сестрою Фото: Getty Images

Чарльз Армстронг-Джонс також є членом королівської сім'ї. Він — син графа Сноудона, онук принцеси Маргарет і внучатий племінник покійної королеви. Він є спадкоємцем графства Сноудон і нині посідає 26-те місце в черзі на престол.

Як і його старші родичі принци Вільям і Гаррі, він навчався в Ітонському коледжі. Пізніше 24-річний хлопець продовжив навчання в Університеті Лафборо, а зараз є музикантом.

Його сестра Маргарита раніше розповіла: "Він дуже захоплюється оркестровою музикою. Він самоучка. Чарльз уміє співати, грати на фортепіано і гітарі. Якимось чином він об'єднує все це разом, включно з онлайн-хорами, на своєму ноутбуці в один музичний твір".

Кассіус Тейлор

Кассіус Тейлор Фото: Getty Images

Кассіус Тейлор — ще один член королівської сім'ї, про якого ви, можливо, не чули. Він 49-й у черзі на престол. 27-річний чоловік є сином леді Гелен Тейлор та її чоловіка Тімоті й онуком герцога Кентського, двоюрідного брата покійної королеви. Здебільшого він ріс далеко від загальної уваги, але в попередні роки швидкоплинно з'являвся на таких заходах, як "Кольоровий загін", коли всі члени королівської сім'ї виходили на балкон.

Він виріс разом зі своїм старшим братом Колумбом і молодшими сестрами Елоїзою та Естеллою. Після закінчення приватного Веллінгтонського коледжу в Беркширі він отримав ступінь з арт-менеджменту в Університеті Голдсмітс. Тепер він відомий як діджей, а також є представником бренду одягу Stone Island. Британська преса називає його одним із найзавидніших холостяків країни.

"Я завжди знав, що в кінцевому підсумку опинюся у творчій індустрії в якійсь якості, завдяки моєму вихованню, як і всі в моїй родині", — заявив Кассіус в одному з інтерв'ю.

Раніше Фокус писав про місця, де любить проводити літні канікули королівська сім'я.