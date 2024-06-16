Ко Дню отца принц Уильям поделился милой фотографией со своим папой королем Чарльзом (фото)

Принц Уэльский поздравил борющегося с раком отца с праздником. Он всячески поддерживает короля Чарльза ІІІ. После того, как принц Гарри отошел от королевской семьи, многие обязанности приходится выполнять принцу Уильяму.

Сегодня, 16 июня в Великобритании, как и во многих странах мира, отмечают День отца. Принц Уэльский по этому случаю поздравил своего папу, короля Чарльза ІІІ, и опубликовал трогательный ретро-снимок, сообщает Рeople.

На старой фотографии 41-летний принц Уэльский изображен в детстве, играющим в саду со своим отцом Чарльзом. Маленький Уильям был одет в синий комбинезон, футболку в сине-белую полоску, черные туфли и белые носочки. Его отец, тогда еще принц Чарльз, вместе с сыном играют в мяч в саду, полном маргариток. Он был одет в серый костюм, розовую рубашку, темный галстук и коричневые туфли.

"С Днем отца, Папа В.", — лаконично поздравил короля его старший сын.

У самого наследника престола в браке с его супругой Кейт Миддлтон трое детей: 10-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи. 42-летняя Кейт в последнее время редко появляется на публике, она проходит лечение от рака. Тем не менее, принцесса Уэльская вместе со своим мужем и детьми в субботу, 15 июня, посетила "Цветной отряд" в Лондоне. Это было ее первое участие в публичном мероприятии с королевской семьей после Рождества.

Ранее инсайдеры рассказывали, что Кейт Миддлтон появится на Trooping the Colour только при условии, что ей позволят врачи. Поэтому, судя по всему, будущая королева Великобритании выздоравливает.

Напомним, 8 июня Фокус рассказывал о том, как принц Уильям переживает болезнь Кейт Миддлтон. Кэтрин продолжит сосредотачиваться на своем выздоровлении во время борьбы с онкологией. Будущий британский король ценит каждую минуту, которую проводит со своей женой.