До Дня батька принц Вільям поділився милою фотографією зі своїм татом королем Чарльзом (фото)

Принц Уельський привітав батька, який бореться з раком, зі святом. Він всіляко підтримує короля Чарльза ІІІ. Після того, як принц Гаррі відійшов від королівської сім'ї, багато обов'язків доводиться виконувати принцу Вільяму.

Сьогодні, 16 червня у Великій Британії, як і в багатьох країнах світу, відзначають День батька. Принц Уельський з цієї нагоди привітав свого тата, короля Чарльза ІІІ, і опублікував зворушливий ретро-знімок, повідомляє Рeople.

На старій фотографії 41-річний принц Уельський зображений у дитинстві, граючи в саду зі своїм батьком Чарльзом. Маленький Вільям був одягнений у синій комбінезон, футболку в синьо-білу смужку, чорні туфлі та білі шкарпетки. Його батько, тоді ще принц Чарльз, разом із сином грають у м'яч у саду, повному маргариток. Він був одягнений у сірий костюм, рожеву сорочку, темну краватку і коричневі туфлі.

"З Днем батька, Папа В.", — лаконічно привітав короля його старший син.

У самого спадкоємця престолу в шлюбі з його дружиною Кейт Міддлтон троє дітей: 10-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта і 6-річний принц Луї. 42-річна Кейт останнім часом рідко з'являється на публіці, вона проходить лікування від раку. Проте принцеса Уельська разом зі своїм чоловіком і дітьми в суботу, 15 червня, відвідала "Кольоровий загін" у Лондоні. Це була її перша участь у публічному заході з королівською родиною після Різдва.

Раніше інсайдери розповідали, що Кейт Міддлтон з'явиться на Trooping the Colour лише за умови, що їй дозволять лікарі. Тож, судячи з усього, майбутня королева Великої Британії одужує.

Нагадаємо, 8 червня Фокус розповідав про те, як принц Вільям переживає хворобу Кейт Міддлтон. Кетрін продовжить зосереджуватися на своєму одужанні під час боротьби з онкологією. Майбутній британський король цінує кожну хвилину, яку проводить зі своєю дружиною.